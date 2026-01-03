SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O segundo dia da Copinha 2026 contou com uma chuva de golaços e fatos curiosos espalhados pelos seus jogos. O UOL mostra os principais destaques e resultados.

O corte "Cascão", usado por Ronaldo na Copa do Mundo de 2002, desfilou pelos gramados da Copinha hoje. Negueba (Cascavel), Lenny Gomes (Juventus), Arthur Costa (Juventus) e Carioca (Bahia) foram alguns dos jogadores que adotaram o estilo.

Negueba fez jus ao corte. O jogador do Cascavel-PR anotou um dos gols da equipe paranaense no empate eletrizante por 3 a 3 com o Juventus.

Milagre corintiano

O Corinthians passou por apuros contra o Trindade-GO, mas conseguiu vencer muito graças a um milagre do goleiro Matheus. Ainda no primeiro tempo, ele se contorceu todo para evitar o que seria o gol que abriria o placar para os goianos.

'Água mágica'

Os jogos na Rua Javari, na Mooca, contaram com uma "magia". Juventus x Cascavel e Retrô x São Bento tiveram uma chuva de gols que se iniciou justamente após a parada para hidratação ainda no primeiro tempo.

Juventus e Cascavel ficaram no 3 a 3, sendo que o primeiro tempo terminou 2 a 2 com todos os gols saindo após a pausa. No outro jogo, o Retrô venceu o São Bento por 3 a 2, em partida com três tentos marcados no intervalo entre parada e o intervalo.

Reclamações dos árbitros

O gramado do Estádio Prefeito Alberto Víctolo, em Tanabi, não agradou aos árbitros das partidas realizadas na sede.

Caio Blattner Baldo [árbitro de Tanabi 1 x 0 Sobradinho-DF] e Silvio Renato Silveira [juiz de Goiás 3 x 2 Volta Redonda] relataram em súmula que o gramado do estádio estava em más condições.

O campo esta em más condições para prática do esporte. Árbitros, em súmula

Resultados heroicos

O Vitória conseguiu um empate que parecia impossível. A equipe baiana largou atrás do Capivariano, teve um jogador expulso, mas conseguiu o 1 a 1. Na etapa final, o Leão viu mais um atleta receber o cartão vermelho e levou o segundo gol. O alívio veio nos minutos finais, com o empate por 2 a 2 já nos acréscimos.

O Botafogo-SP venceu o Santa Cruz, de virada, mesmo jogando com um a menos desde o primeiro tempo. O Pantera saiu atrás logo no início do duelo, mas mostrou força na etapa final e buscou a vitória na partida disputada em Brodowski.