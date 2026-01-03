SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Mirassol anunciou, neste sábado (3), os seus dois primeiros reforços na atual janela de transferências.
O time paulista contratou o atacante André Luís e o meio-campista Yuri Lara. O primeiro estava no Shanghai Shenhua, da China, e o segundo disputou a última temporada pelo Yokohama FC, do Japão.
André Luís é centroavante e teve passagens por Grêmio e Botafogo no começo da carreira. Depois passou por Boavista-RJ, Rio Verde-GO e Figueirense antes de deixar o país rumo a Portugal, onde defendeu Moreirense e Chaves. O atacante estava na China desde 2024 e marcou 36 gols nos últimos dois anos.
Yuri Lara surgiu no Olaria e passou por Bahia, CSA, Oeste, Ferroviária e Vasco no futebol brasileiro. No exterior, defendeu o Tochigi e o Yokohama FC, ambos do Japão.
Os anúncios acontecem em meio a um "desmanche" com o qual o Mirassol vem lidando após o sucesso na temporada passada. A equipe já não conta com 10 jogadores daquela campanha que culminou com uma vaga na Libertadores.
Pilares como Danielzinho (São Paulo) e Gabriel (Sporting Cristal-PER) foram embora após o fim do contrato. Lucas Ramon, lateral-direito titular tem pré-contrato assinado com o São Paulo.
A temporada será de calendário ainda mais cheio para o Mirassol. O clube paulista disputará Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil e Paulistão.
A barca do Mirassol
Bruno Bertinato (goleiro) - Portuguesa (fim do empréstimo)
Chico da Costa (atacante) - Cerro Porteño (fim do empréstimo) e depois Cruzeiro
Danielzinho (meia) - São Paulo (fim do contrato)
Gabriel (meia) - Sporting Cristal (fim do contrato)
Gabriel Knesowitsch (zagueiro) - Cuiabá (fim do empréstimo)
Guilherme Marques (meia) - sem clube (fim do contrato)
Maceió (atacante) - Portuguesa (fim do empréstimo)
Matheus Bianqui (meia) - Novorizontino (fim do empréstimo)
Matheus Sales (meia) - Botafogo-SP (fim do contrato)
PH (lateral) - Noroeste (fim do empréstimo)