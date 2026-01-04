SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras anunciou a contratação do meio-campista Marlon Freitas, que estava no Botafogo.

O Alviverde pagou 6 milhões de euros, cerca de R$ 33 milhões na cotação atual, para tirar o jogador de 30 anos do clube carioca.

Primeiro reforço anunciado pelo Palmeiras para 2026, Marlon assinou contrato por três temporadas. A vontade do jogador em defender o Palmeiras foi fundamental para o negócio acontecer.

Espero ajudar o clube a voltar às conquistas. Em todos os anos, o Palmeiras briga para vencer e fiz a escolha certa. Também tenho essa fome, essa sede de vencer e sei que serão anos vitoriosos aqui vestindo essa camisa muito pesadaMarlon Freitas, ao site oficial do Palmeiras

O jogador atende aos requisitos dos reforços do Palmeiras para o ano que vem: atletas experientes e que estejam acostumados a ganhar títulos. Marlon foi capitão da temporada histórica do Botafogo em 2024, liderando o clube nas conquistas da Copa Libertadores e do Brasileirão.

Formado pelo Fluminense, Marlon ganhou experiência por meio de empréstimos a Fort Lauderdale Strikers, dos EUA, e Samorin, da Eslovênia, além de passagens por Criciúma (2018) e Botafogo-SP (2019). Entre 2020 e 2022, o volante disputou mais de cem jogos pelo Atlético-GO, onde foi titular e conquistou dois estaduais.

No Botafogo, clube que defendia desde 2023, era considerado um dos pilares técnicos e de liderança da equipe ?ao todo, disputou 186 jogos e marcou cinco gols pelo time carioca (na temporada 2025, Marlon Freitas fez 59 partidas, sendo 56 delas como titular, com um gol e cinco assistências).