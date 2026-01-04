SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Paulinho foi o herói do São Paulo na final da Copinha passada e começa a deste ano de olho em uma vaga no time profissional.

SAIDEIRA DA COPINHA

A Copinha 2026 será a última de Paulinho. O atacante já tem 20 anos ?completa 21 em maio? e vai estourar a idade para o sub-20.

Paulinho foi um dos principais destaques do sub-20 do São Paulo em 2025. Na final da Copinha, ele marcou dois gols na virada sobre o Corinthians por 3 a 2. Além disso, anotou outros 17 tentos ao longo da temporada, que também teve o título da Copa do Brasil da categoria e o vice do Paulista.

As atuações o levaram a ser relacionado por Crespo em alguns jogos da reta final da temporada do time profissional. Paulinho entrou nos minutos finais das derrotas para Fluminense e Vitória e no triunfo sobre o Bahia, mas sem muito destaque.

A expectativa é de mais chances em 2026. O elenco do time profissional conta com poucas opções ofensivas para a temporada, e a diretoria não pode investir pesado no mercado, uma vez que o clube acumula dívidas, o que pode abrir espaço para a base.

A Copinha servirá como um trampolim para Paulinho. No ano passado, ele viu Ryan Francisco ser o principal nome da campanha do título e, dessa vez, chega como uma das principais esperanças do atual campeão.

O São Paulo estreia na Copinha neste domingo (04), às 11h (de Brasília), contra o Maruinense-SE. O Tricolor ainda enfrentará Independente-PA e Real Soccer-SP. A equipe fará seus jogos em Sorocaba.