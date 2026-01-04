SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Série A do Brasileiro começa no final de janeiro e teve sua geografia reconfigurada e com mudanças importantes para a edição de 2026.
NOVA GEOGRAFIA DO BRASILEIRO
O Remo trouxe a região Norte de volta após 21 anos. A última edição com um representante nortista havia sido em 2005, quando o Paysandu estava na elite.
O Nordeste foi quem mais perdeu representantes. Sport, Ceará e Fortaleza caíram e diminuíram o número de nordestinos de cinco ?então recorde? para somente dois (Bahia e Vitória). Não houve nenhum acesso da região.
O Centro-Oeste segue fora. Assim como foi em 2025, a região não contará com nenhum representante na elite. Goiás e Atlético-GO até brigaram pelo acesso até as últimas rodadas da Série B, mas não conseguiram subir.
Em termos estaduais, os paulistas seguem sendo maioria. Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Mirassol e Bragantino se mantiveram na elite do Brasileirão e garantiram mais um ano de maioria na Série A.
Paraná, Santa Catarina e Pará voltam a ter representantes na Série A. A dupla Athletico-PR e Coritiba recolocou os paranaenses na elite, assim como a Chapecoense e o Remo para os outros dois estados.
Ceará e Pernambuco deram adeus. Sport, Ceará e Fortaleza deixaram seus estados sem nenhum time representante na elite em 2026.
TIMES POR REGIÃO
Sudeste [12]: Bragantino, Corinthians, Mirassol, Palmeiras, Santos, São Paulo, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Vasco, Atlético-MG e Cruzeiro
Sul [5]: Athletico, Coritiba, Grêmio, Internacional e Chapecoense
Nordeste [2]: Bahia e Vitória
Norte [1]: Remo
TIMES POR ESTADO
São Paulo [6]: Bragantino, Corinthians, Mirassol, Palmeiras, Santos e São Paulo
Rio de Janeiro [4]: Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco
Minas Gerais [2]: Atlético-MG e Cruzeiro
Rio Grande do Sul [2]: Grêmio e Internacional
Paraná [2]: Athletico e Coritiba
Bahia [2]: Bahia e Vitória
Santa Catarina [1]: Chapecoense
Pará [1]: Remo