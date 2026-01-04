RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Se não conseguir Kaio Jorge, o Flamengo seguirá em busca de um atacante com as mesmas características do artilheiro do Cruzeiro.

CENTROAVANTE MÓVEL

O Rubro-Negro quer um centroavante que, além de ser goleador, seja móvel, que ataque a profundidade e os espaços, perfil este preenchido pelo jogador cruzeirense na análise da diretoria e comissão técnica do Flamengo.

A característica contrasta com a de Pedro ?atualmente "dono" da posição? e também agrada pelo estilo de jogo praticado pelo técnico Filipe Luís.

O clube mineiro, porém, faz jogo duro e já recusou duas propostas rubro-negras: a primeira de 30 milhões de euros (R$ 191 milhões) e a segunda de 24 milhões de euros (R$ 153 milhões) mais o atacante Everton Cebolinha, avaliado pelos cariocas em 8 milhões de euros (R$ 51,4 milhões).

O Cruzeiro bate o pé e diz que só negocia Kaio Jorge por 50 milhões de euros. O Flamengo, por sua vez, cogita esticar a corda para 27 milhões de euros (R$ 172 milhões) mais Cebolinha, no entanto, sabe que um desfecho positivo é muito difícil.

Com o impasse, o Rubro-Negro já mapeia outros atacantes no mercado que possuem esta característica. O argentino Taty Castellanos era um dos alvos, mas ele encaminhou sua transferência para o West Ham, da Inglaterra.

UM REFORÇO E ALGUMAS SAÍDAS

Até o momento, o Flamengo já tem acertada a contratação do zagueiro Vitão, ex-Internacional, que assinou contrato até 2029. Além de um centroavante, o clube busca ao menos um goleiro e um meia. No gol o plano A é Gabriel Brazão, do Santos. Outro que está na lista é Pedro Morisco, do Coritiba.

Paralelamente, o Rubro-Negro já encaminhou algumas saídas. O atacante Juninho foi vendido ao Pumas, do México. O lateral-esquerdo Viña está em vias de ser emprestado para o River Plate, da Argentina. O atacante Carlinhos foi emprestado ao Remo e o meia-atacante Petterson teve seu contrato rescindido.

O Flamengo ainda tem como "negociáveis" os atacantes Everton Cebolinha e Michael e o volante Allan. O primeiro está cobiçado no mercado e pode servir como moeda de troca. Já o segundo, com um alto salário, tem gerado uma dificuldade para negociações. O terceiro interessa ao São Paulo.