SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O elenco do Palmeiras se reapresenta na noite deste domingo (4) na Academia de Futebol. O meio-campista Marlon Freitas, que estava no Botafogo, é o único reforço até o momento.

O técnico Abel Ferreira é aguardado pelo clube na terça-feira (6), quando acontece o primeiro treino do ano.

O elenco se reapresenta neste domingo à noite para todos os atletas fazerem jejum para passarem por exames clínicos e físicos na segunda-feira.

Como não haverá treinos até terça, a direção do Palmeiras fez um acordo com Abel Ferreira para se reapresentar dias depois.

O Palmeiras afirma que não se trata de férias estendidas, já que essa questão estava acordada ainda no ano passado.

Abel Ferreira seguiu trabalhado no planejamento do Palmeiras para 2026 uma semana após o fim do Brasileirão.

O Palmeiras estreia no próximo sábado (10), contra a Portuguesa, em jogo válido pela 1ª rodada do Paulistão. A bola rola a partir das 20h30 (de Brasília), no Canindé.