SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O brasileiro Pat Burgener conquistou, neste sábado (3), a medalha de bronze na etapa de Calgary (CAN) da Copa do Mundo de snowboard halfpipe 2025/2026. É a primeira vez que o Brasil tem um representante no pódio.

Pat garantiu a terceira colocação ao conseguir a nota 79,25. O primeiro colocado foi Valentino Guseli (AUS), com 87,75, seguido por David Hablützel (SUI), com 80,00.

Foi o primeiro pódio de Burgener nesta temporada. Ele foi o quarto colocado em Secret Garden (CHI) e o 13º em Copper Mountain (EUA). A próxima etapa acontece entre 7 e 10 de janeiro, em Aspen, nos Estados Unidos.

O atleta defende o Brasil desde junho do ano passado. Nascido na Suíça e filho de mãe brasileira, Pat optou pela troca de nacionalidade visando os Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026. Ele representou a Suíça por mais de 15 anos.

Burgener tem 31 anos e duas medalhas em Mundiais da modalidade. Os bronzes vieram em 2017 e 2023. Além disso, ele foi o quinto colocado nas Olimpíadas de PyeongChang 2018 e 11º em Pequim 2022.