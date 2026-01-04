SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - João Fonseca está fora do ATP 250 de Brisbane, na Austrália, devido a um problema nas costas.

O brasileiro desistiu do torneio devido a uma lesão na região lombar, informou, neste domingo (4), a ATP em seu site oficial.

O início da temporada 2026 do ATP Tour de João Fonseca foi adiado devido a uma lesão na região lombar. Trecho de comunicado da ATP

Seria a estreia do número 24 do mundo na temporada. Fonseca foi substituído por Dane Sweeny (AUS), número 182 do ranking, que enfrentará Reilly Opelka (EUA).

A desistência resultará em uma queda no ranking mundial. Segundo a ATP, o brasileiro irá ao menos para a 29ª colocação, podendo ser ultrapassado por mais tenistas. Vale lembrar que os 32 primeiros do ranking serão cabeças de chave no Australian Open, primeiro Grand Slam da temporada.

O próximo compromisso do carioca é o ATP 250 de Adelaide, na Austrália, que inicia no dia 12 de janeiro. O torneio serve como preparação para o Australian Open, que começa no dia 18.