SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Recém-promovidos à Série A do Brasileiro, Coritiba, Athletico-PR, Remo e Chapecoense têm se reforçado visando à permanência na elite em 2026.
MOVIMENTAÇÃO DOS PROMOVIDOS
A Chapecoense é quem mais anunciou reforços nesta janela. A equipe catarinense já conta com sete caras novas em seu elenco, que se reapresentou na última semana.
O Remo apostou em algumas caras conhecidas. O time paraense anunciou Yago Pikachu, Alef Manga e o técnico colombiano Juan Carlos Osório como principais destaques.
O Coritiba também se movimentou e buscou caras conhecidas. Entre os destaques, estão Tinga (ex-Fortaleza) e Pedro Rocha, que foi o artilheiro da última Série B jogando pelo Remo. O Coxa trocou de técnico: saiu Mozart, e entrou Fernando Seabra.
O Athletico-PR apostou mais em gringos. O Furacão tem dois reforços vindos de fora do Brasil: os colombianos Juan Portilla e Alejandro García.
A lista levantada pelo UOL leva em conta apenas os reforços anunciados pelos clubes. Há casos como o de Breno Lopes (Coritiba) em que há acordo, mas ainda sem publicação oficial da equipe.
NOMES ANUNCIADOS
Chapecoense
Marcos Vinícius (lateral)
Robert (meia)
Higor Meritão (meia)
João Vitor (meia)
Rafael Thyere (zagueiro)
Jean Carlos (meia)
Anderson (goleiro)
Coritiba
Tinga (lateral)
Pedro Rocha (atacante)
Willian Oliveira (meia)
Fernando Seabra (técnico)
Remo
Juan Carlos Osório (técnico)
Alef Manga (atacante)
Yago Pikachu (atacante)
Zé Ricardo (meia)
Athletico-PR
Gilberto (lateral)
Alejandro García (meia)
Portilla (meia)
Jadson (meia)