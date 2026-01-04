SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Atual campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o São Paulo contou com o brilho de dois remanescentes do elenco de 2025 para vencer o estreante Maruinense (SE), neste domingo (4), por 2 a 0, no estádio Walter Ribeiro, o CIC, em Sorocaba (SP), pela primeira rodada do Grupo 19.

Jogo atrasou alguns minutos devido a um problema na rede de um dos gols. Lacres de plástico foram usados para prender parte da rede junto à trave da meta defendida ?no primeiro tempo? pelo goleiro do Maruinense.

O São Paulo sofreu para furar o bloqueio sergipano e contou com brilho do campeão Tetê para balançar as redes. O atacante, que integrou o elenco no ano passado, anotou um gol olímpico ainda no primeiro tempo.

Já no segundo tempo, quem apareceu foi Paulinho, o herói tricolor na final da última Copinha, contra o Corinthians. De cabeça, ele aproveitou a boa cobrança de escanteio de Pedro Ferreira para fechar o placar em 2 a 0.

O resultado coloca o Tricolor na primeira colocação do Grupo 19, com 3 pontos. Isso porque, mais cedo, Independiente-AP e Real Soccer empataram em 0 a 0, conquistando 1 ponto cada.

O São Paulo volta a campo na quarta-feira (7), às 15h (de Brasília), para enfrentar o Independente-AP. No mesmo dia, às 17h15 (de Brasília), o Maruinense encara o Real Soccer.

COMO FOI O JOGO

Luan e trave mantiveram o placar zerado O São Paulo controlou a partida e, apesar da forte marcação do Maruinense, encontrou espaços, mas nada de bola na rede. Paulinho tentou na pequena área, mas o goleiro Luan salvou. Já na bola parada, Igor Felisberto acertou a trave em cobrança de falta próxima à grande área.

Tetê resolveu com gol olímpico. Se o Tricolor estava sofrendo para criar com a bola rolando, o atacante mostrou toda a sua habilidade ao abrir o placar em Sorocaba com um belo gol olímpico aos 33 minutos do primeiro tempo.