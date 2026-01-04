SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - João Fonseca decidiu adiar sua estreia na temporada 2026 do circuito mundial de tênis. O brasileiro de 19 anos acusou dores na região lombar e desistiu de participar do ATP 250 de Brisbane, na Austrália, uma das competições preparatórias para o Australian Open, primeiro Grand Slam do ano.

A estreia estava marcada para a noite brasileira de domingo (4), manhã australiana de segunda (5), contra o norte-americano Reilly Opelka. O carioca era o sexto cabeça de chave da competição e chegou a participar de ações promocionais da disputa, posando para fotos com gandulas.

Fonseca vem enfrentando problemas nas costas desde o ano passado. Foi por causa de uma lombalgia que ele antecipou o fim da última temporada, desistindo do ATP 250 de Atenas, que ocorreu no início de novembro.

A lesão atual não é tratada como grave, mas a equipe do brasileiro julgou prudente evitar um esforço maior nesta semana. A ideia é que João atue na próxima semana, no ATP 250 de Adelaide, também na Austrália. O Australian Open terá início no dia 18 de janeiro.

A cautela em Brisbane custará ao atleta posições no ranking da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais). Atual 24º colocado, ele não defenderá os 125 pontos que conquistou no ano passado, com o título do Challenger de Canberra.

Na melhor das hipóteses, Fonseca cairá para a 29ª posição. Na pior, vai para a 34ª. Ainda assim, como o britânico Jack Draper (10º) e o dinamarquês Holger Rune (15º) estão lesionados, o brasileiro deverá ser confirmado entre os 32 cabeças de chave do Australian Open.