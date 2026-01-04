RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Em um jogo maluco, Fulham e Liverpool empataram por 2 a 2 ?com direito a gols aos 48 e aos 51 minutos do segundo tempo? pela 20ª rodada da Premier League.

Harry Wilson abriu o placar aos 16 minutos do primeiro tempo para o Fulham; Wirtz empatou aos 14 do segundo para o Liverpool. Gapko virou para os Reds aos 49 da etapa final e Reed igualou o placar aos 51.

O impedimento semiautomático entrou em ação para validar os gols de Wilson e Wirtz e para anular um de Gapko.

O Fulham perdeu a oportunidade de encostar no G5 -que garante vagas para competições europeias- e foi aos 28 pontos, na 12ª colocação. Já o Liverpool, apesar de estar há oito jogos invicto, se manteve em quarto lugar com 34 pontos.

JOGO TEM ATRASO DE 15 MINUTOS

A partida teve um atraso de 15 minutos em função de um funcionário do Fulham que passou mal em um dos acessos do estádio, o que retardou a entrada de torcedores. Em comum acordo, a organização adiou o início do jogo.

A PARTIDA

O Liverpool teve mais volume de jogo, mas tinha dificuldade de criar oportunidades de gol. Já o Fulham foi mais mortal no primeiro tempo. No único chute a gol que deu na etapa inicial, abriu o placar, aos 16, em chute cruzado de Harry Wilson após lindo passe de calcanhar de Raúl Jiménez.

Os Reds, porem, seguiram martelando para correr atrás do prejuízo e chegaram a ter um gol anulado por impedimento de Gakpo. Poucos minutos depois, Mac Allister acertou a trave. De tanto pressionar, o Liverpool chegou ao empate aos 14, com Wirtz.

O Fulham voltou a chegar com perigo aos 31 minutos do segundo tempo, quando Raúl Jiménez recebeu ótimo lançamento, dividiu com Alisson e a bola sobrou para Harry Wilson, que deu um leve toque de cobertura e ela bateu caprichosamente no travessão. No rebote, Vin Dijk afastou para fora.

No fim, após cruzamento da direita, a bola passou por toda a área, a zaga do Fulham não cortou e Gakpo escorou de primeira para virar aos 48. Porém, quando tudo parecia resolvido, Reed, que havia acabado de entrar pelos donos da casa, acertou um balaço da intermediária e igualou o placar novamente. Golaço sem chances para Alisson.