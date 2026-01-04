SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meia francês Tahirys dos Santos, 19, do Metz, teve 30% do corpo queimado em decorrência do incêndio em um bar na de esqui de Crans-Montana, na Suíça, na madrugada do Ano Novo.

"Não posso dizer que ele está bem, porque está sofrendo terrivelmente. Ele tem queimaduras em cerca de 30% do corpo. Ele sofreu queimaduras na parte de trás da cabeça e em grande parte do corpo. [...] O ponto positivo está nos pulmões que foram afetados: a capacidade respiratória melhorou consideravelmente", disse Cristophe Hutteau, agente de Tahirys, à BFMTV.

O QUE ACONTECEU

Hutteau contou que Tahirys, em um primeiro momento, escapou, mas voltou para salvar a namorada, Coline. O meio-campista estava no primeiro andar quando o fogo se alastrou, porém voltou ao local do incêndio por conta da companheira.

O jogador acabou sofrendo queimaduras graves e está internado na Alemanha em estado grave. O Metz confirmou o estado de saúde do francês.

O agente explicou que Tahirys estava na Suíça há vários dias e retornaria à França no dia 1º de janeiro: "Falei com ele na manhã do dia 31, horas antes da tragédia, e ele estava preocupado em voltar a campo, porque é um garoto ambicioso, com uma mentalidade excepcional. Foi assustador para ele, para a família, para o clube e para mim", contou.

Tahirys dos Santos está no Metz há alguns anos, mas ainda não estreou pelo profissional. O jogador tem dupla nacionalidade cabo-verdiana.

PRESIDENTE DA FIFA SE MANIFESTA

Gianni Infantino, presidente da Fifa, se manifestou sobre o acidente. Suíço, ele lamentou o acontecido e prestou homenagem às vítimas e feridos, mas não citou Tahirys nominalmente.

Estou profundamente entristecido com a notícia de que um incêndio trágico tirou a vida de muitas pessoas e deixou dezenas de feridos em Crans-Montana. É uma parte da Suíça que é muito querida para mim, e não tenho dúvidas de que a comunidade local se unirá para oferecer o máximo de apoio possível àqueles que precisam. Em nome de todos na FIFA e da comunidade global do futebol, estendo minhas mais sinceras condolências às famílias e aos amigos de todos os afetados por essa tragédia. Gianni Infantino, em nota

