SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid goleou o Real Bétis por 5 a 1, na tarde deste domingo (4), no Santiago Bernabéu, em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol. Com o resultado, o Real chegou aos 45 pontos na 2ª posição, apenas 4 atrás do líder Barcelona. Já o Bétis ficou com 28 pontos na 6ª posição.
O destaque da partida foi o atacante Gonzalo García, que marcou um hat-trick perfeito: um gol de cabeça, um com a perna direita e outro com a perna esquerda. O zagueiro Asencio e o lateral esquerdo Fran García também balançaram as redes pela equipe merengue, e o atacante Cucho Hernández descontou para os visitantes.
O técnico Xabi Alonso preferiu ficar com o atacante de 21 anos formado na base do clube, e Endrick acabou emprestado para o Lyon. Gonzalo García marcou dois golaços na partida: o primeiro foi de cabeça após falta cobrada por Rodrygo, no segundo, ele recebeu passe de Valverde, dominou no peito e chutou de primeira com a perna direita, um golaço, e para finalizar a noite marcou um gol de letra de esquerda após cruzamento de Arda Guler.
Rodrygo deu uma segunda assistência na partida. O gol do zagueiro Asencio foi marcado após cobrança de escanteio do atacante brasileiro.
O gol do Real Bétis também foi bem construído. Ruibal lançou Cucho nas costas da defesa, o atacante driblou Courtois duas vezes e finalizou para marcar um belo gol.
No último lance do jogo, o lateral esquerdo Fran García, que é reserva da equipe, recebeu cruzamento de Valverde e finalizou de primeira de pé esquerdo para fechar a conta.
O Real Madrid volta a campo na próxima quarta-feira (8), às 16h (de Brasília), contra o Atlético de Madrid, pela semifinal da Supercopa da Espanha, no estádio King Abdullah Sports City, em Jeddah, na Arábia Saudita.
Já o Bétis só joga no próximo sábado (10), às 10h (de Brasília), contra o Oviedo, no estádio Carlos Tartieri, em Oviedo.