RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro Lucas Oliveira rescindiu contrato com o Vasco e acertou com o Mirassol.
O defensor de 29 anos irá assinar com o clube paulista até dezembro de 2026. A informação inicial foi dada pelo "ge" e confirmada pelo UOL.
Lucas Oliveira foi uma aposta da diretoria do Vasco após passagens por Espanha e Japão, mas teve poucas oportunidades. Ele nunca se firmou como titular e atuou em apenas 15 partidas sem marcar gols.
Este é o terceiro reforço do Mirassol para a temporada. Anteriormente, a sensação do Campeonato Brasileiro de 2025 já havia acertado com o também ex-Vasco Yuri Lara, volante, que estava no Yokohama FC, do Japão; além do atacante André Luis, que estava no Shanghai Shenhua, da China.
Já o Vasco busca repor a saída de Lucas Oliveira com o zagueiro Alan Saldivia, do Colo-Colo, do Chile. No momento, o Cruzmaltino tenta convencer um negócio por empréstimo com opção de compra, mas os chilenos fazem jogo duro e só querem a venda.
O Vasco já tem acertado o primeiro reforço para 2026: o atacante colombiano Johan Rojas, que pertence ao Monterrey, do México, e chega por empréstimo de um ano com opção de compra.