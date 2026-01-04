SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As negociações pela renovação do contrato de Maycon com o Corinthians esfriaram, e o Atlético-MG entrou na briga pela contratação do volante.

As conversas entre Corinthians e Shakhtar Donetsk pela contratação em definitivo do volante pelo Timão travaram. Havia um acordo para um contrato de três anos, com 50% dos direitos permanecendo com os ucranianos, que cederiam o atleta de graça. Entretanto, com a chegada de Marcelo Paz, a diretoria paulista passou a desejar um vínculo de duas temporadas.

O Shakhtar não quer um negócio nos novos moldes. O clube ucraniano quer um vínculo maior para ter uma possibilidade maior de tirar algum dinheiro no futuro com uma possível venda do jogador por parte do Timão.

O Atlético-MG entrou na briga. Com as negociações entre Corinthians e Shakhtar travadas, o clube mineiro enviou uma proposta aos ucranianos, oferecendo justamente os três anos de contrato, algo que os paulistas têm evitado.

Maycon aguarda o desfecho das negociações. O elenco do Corinthians se reapresentou neste sábado (03) ainda sem o volante, que só se integrará aos demais atletas se houver um novo contrato. O mesmo acontece em relação ao Atlético-MG.

Formado na base do Corinthians, ele vem de empréstimos consecutivos ao Timão desde 2022. Com a guerra na Ucrânia, ele pediu ao Shakhtar para não voltar ao país e vinha sendo cedido. Agora, o clube europeu quer uma negociação em definitivo.

As informações sobre as negociações envolvendo Maycon foram divulgadas inicialmente pelo ge e confirmadas pelo UOL.