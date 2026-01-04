RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo acertou o empréstimo do volante Patrick de Paula ao Remo.

ESTÁ PELOS EXAMES

A reportagem apurou que só faltam os exames médicos. Caso seja aprovado, o contrato será até junho com os clubes dividindo o salário do jogador.

Se os paraenses quiserem prorrogar até dezembro ?quando o vínculo com o Alvinegro se encerra? terão que assumir integralmente os vencimentos do atleta. A informação inicial foi dada pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo UOL.

Patrick de Paula estava emprestado ao Estoril, de Portugal, tendo feito apenas nove jogos e um gol. Em 2024 já havia sido emprestado ao Criciúma, onde disputou apenas cinco partidas sem gols.

O volante foi o primeiro reforço badalado na era John Textor, mas uma grave lesão no joelho fez com que ele nunca se firmasse no Botafogo.