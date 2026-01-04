SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Paris Saint-Germain e Paris FC se encontraram, na noite francesa de domingo (4), pela primeira vez em quase cinco décadas. As equipes duelaram no Parque dos Príncipes, pela 17ª rodada do Campeonato Francês, com vitória do atual campeão europeu por 2 a 1.

O PSG dominou as ações e teve controle da posse de bola, porém enfrentou alguma dificuldade para transformar essa superioridade em vantagem no placar. Abriu o placar no fim do primeiro tempo, aos 45 minutos, com Doué. Geubbels empatou aos seis da etapa final, de pênalti, Dembélé definiu o marcador em seguida, aos oito.

O último duelo entre as equipes havia ocorrido em 1978. O embate deste fim de semana marcou a reunião de clubes que hoje estão a 22 metros um do outro. O estádio em que o Paris FC adotou no retorno à primeira divisão francesa, o Jean Bouin, é separado do Parque dos Príncipes por uma rua, a Claude Farrère, no 16º distrito de Paris.

Há parentesco entre as agremiações. Em 1969, sentindo falta de um time grande na capital francesa, um grupo de dirigentes fundou o Paris FC. No ano seguinte, ele se fundiu com o pequeno Stade Saint-Germanois, de uma cidade vizinha, e virou Paris Saint-Germain.

Em 1972, o clube se dividiu em dois: o Paris FC, na primeira divisão, e o Paris Saint-Germain, na terceira. Em 1974, o PSG chegou à primeira divisão, e o PFC foi rebaixado, e suas trajetórias tomaram rumos opostos. Chegaram a se enfrentar algumas vezes -na última, em dezembro de 1978, houve empate por 1 a 1. Depois, enquanto o PSG prosperou, o PFC minguou.

Adquirido em 2011 por um fundo de investimento controlado pela família real do Qatar, o PSG hoje é uma superpotência, com uma torcida grande e apaixonada. Agora, o PFC aspira a status semelhante. Em 2024, foi assumido pela família Arnault, uma das mais ricas do mundo, dona do grupo LVMH, detentora de marcas de luxo como Louis Vuitton e Dior. O poderoso grupo austríaco Red Bull detém uma participação minoritária no capital.

Vencedor de 11 das últimas 13 edições do Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain está em segundo na edição 2025/26, com 38 pontos, um atrás do Lens. O Paris FC, que está de volta à primeira divisão após longo período de ausência, soma 17 pontos, está em 15º e, por ora, vai cumprindo a meta de evitar o rebaixamento.