SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O terceiro dia de Copinha contou com histórias curiosas, golaços e lances marcantes. A reportagem mostra o que de melhor aconteceu e todos os resultados.

A manhã deste domingo (04) foi coroada com um gol olímpico marcado pelo São Paulo. O atual campeão da Copinha abriu o placar contra o Maruinense-SE com um tento que saiu de uma batida de escanteio feita por Tetê. Paulinho fechou a conta e garantiu o 2 a 0 em Sorocaba.

PUSKAS LEVOU CHAPÉU

Você não leu errado. Puskas, atacante do Vila Nova-GO e que tem o mesmo nome do ídolo húngaro, levou um chapéu dado por Jotta, da Portuguesa, durante a vitória da Lusa sobre os goianos por 1 a 0.

JUIZ MACHUCADO EM GOLEADA

O árbitro Gabriel Petrini, que apitaria o jogo entre Bragantino e Figueirense, em Cosmópolis, sentiu uma lesão na panturrilha durante o aquecimento para o jogo. Ele foi substituído pelo quarto árbitro do confronto, Alef Feliciano.

Com bola rolando, o Bragantino deu show e venceu o Figueirense por 6 a 1. No quarto gol do Massa Bruta, Felipinho mostrou muita habilidade para dar um chapéu no marcado e cruzar para Jhuan completar para as redes.

GOL-RELÂMPAGO

O Itaquá precisou de só 19 minutos para marcar seu primeiro gol na história da Copinha. O time estreante contou com o brilho de Nicolas após um chutão para o ataque e fez a festa da torcida. A equipe venceu o Juventude Samas-MA por 2 a 1.

RESULTADOS DO DIA

- Real Soccer-SP 0 x 0 Independente-AP

- Taubaté 2 x 0 Estrela de Março-BA

- Botafogo 1 x 0 Águia de Marabá

- São Paulo 2 x 0 Maruinense-SE

- Ibrachina-SP 5 x 0 Ferroviário-CE

- Nacional-SP 2 x 0 CSE-AL

- Comercial Tietê-SP 2 x 4 Canaã-DF

- Cosmopolitano-SP 0 x 0 São Luís-MA

- Fortaleza 1 x 0 Centro Olímpico-SP

- Atlético Guaratinguetá 0 x 2 Nacional-AM

- Itaquá-SP 2 x 1 Juventude Samas-MA

- Paulínia-SP 0 x 1 Operário-PR

- Referência-SP 1 x 1 Ivinhema-MS

- Santo André 1 x 1 Bangu

- Ferroviária 1 x 0 Quixadá-CE

- Internacional 0 x 0 Portuguesa Santista

- Criciúma 0 x 2 XV de Piracicaba

- Figueirense 1 x 6 Bragantino

- Juventude 0 x 0 São José-SP

- Real-RS 0 x 3 Ituano

- Náutico 0 x 2 Novorizontino

- Vila Nova-GO 0 x 1 Portuguesa

- Cuiabá 2 x 0 América-RJ

- São-Carlense 2 x 2 União Cacoalense-RO

- 19h15 - Audax x QFC

- 19h30 - Santos x Real Brasília

- 21h30 - Atlético-MG x União Rondonópolis