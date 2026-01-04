SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O terceiro dia de Copinha contou com histórias curiosas, golaços e lances marcantes. A reportagem mostra o que de melhor aconteceu e todos os resultados.
A manhã deste domingo (04) foi coroada com um gol olímpico marcado pelo São Paulo. O atual campeão da Copinha abriu o placar contra o Maruinense-SE com um tento que saiu de uma batida de escanteio feita por Tetê. Paulinho fechou a conta e garantiu o 2 a 0 em Sorocaba.
PUSKAS LEVOU CHAPÉU
Você não leu errado. Puskas, atacante do Vila Nova-GO e que tem o mesmo nome do ídolo húngaro, levou um chapéu dado por Jotta, da Portuguesa, durante a vitória da Lusa sobre os goianos por 1 a 0.
JUIZ MACHUCADO EM GOLEADA
O árbitro Gabriel Petrini, que apitaria o jogo entre Bragantino e Figueirense, em Cosmópolis, sentiu uma lesão na panturrilha durante o aquecimento para o jogo. Ele foi substituído pelo quarto árbitro do confronto, Alef Feliciano.
Com bola rolando, o Bragantino deu show e venceu o Figueirense por 6 a 1. No quarto gol do Massa Bruta, Felipinho mostrou muita habilidade para dar um chapéu no marcado e cruzar para Jhuan completar para as redes.
GOL-RELÂMPAGO
O Itaquá precisou de só 19 minutos para marcar seu primeiro gol na história da Copinha. O time estreante contou com o brilho de Nicolas após um chutão para o ataque e fez a festa da torcida. A equipe venceu o Juventude Samas-MA por 2 a 1.
RESULTADOS DO DIA
- Real Soccer-SP 0 x 0 Independente-AP
- Taubaté 2 x 0 Estrela de Março-BA
- Botafogo 1 x 0 Águia de Marabá
- São Paulo 2 x 0 Maruinense-SE
- Ibrachina-SP 5 x 0 Ferroviário-CE
- Nacional-SP 2 x 0 CSE-AL
- Comercial Tietê-SP 2 x 4 Canaã-DF
- Cosmopolitano-SP 0 x 0 São Luís-MA
- Fortaleza 1 x 0 Centro Olímpico-SP
- Atlético Guaratinguetá 0 x 2 Nacional-AM
- Itaquá-SP 2 x 1 Juventude Samas-MA
- Paulínia-SP 0 x 1 Operário-PR
- Referência-SP 1 x 1 Ivinhema-MS
- Santo André 1 x 1 Bangu
- Ferroviária 1 x 0 Quixadá-CE
- Internacional 0 x 0 Portuguesa Santista
- Criciúma 0 x 2 XV de Piracicaba
- Figueirense 1 x 6 Bragantino
- Juventude 0 x 0 São José-SP
- Real-RS 0 x 3 Ituano
- Náutico 0 x 2 Novorizontino
- Vila Nova-GO 0 x 1 Portuguesa
- Cuiabá 2 x 0 América-RJ
- São-Carlense 2 x 2 União Cacoalense-RO
- 19h15 - Audax x QFC
- 19h30 - Santos x Real Brasília
- 21h30 - Atlético-MG x União Rondonópolis