SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O acesso do Remo mexeu com a logística dos clubes do Brasileiro de 2026, mas, principalmente, garantiu uma maratona de alto nível para o clube paraense ao longo da competição.

RIVAL INGRATO E VIAJANTE

Por jogar no Norte do país, o Remo se tornou um rival ingrato pelas longes viagens que os visitantes terão de fazer. As mais longas serão as da dupla Gre-Nal, que terá de percorrer 3.191 km pelos ares para chegar a Belém, além de fazer o mesmo percurso na volta.

Mas há o outro lado da moeda. O Remo terá viagens longas praticamente todas as vezes que precisar sair da sua casa para jogar. A viagem mais curta é a para Salvador, onde vai encarar Bahia e Vitória. O percurso é de 1.686 km só considerando a ida.

O Remo percorrerá o equivalente a mais do que duas voltas ao redor da Terra durante o Brasileiro. Serão 92.932 km percorridos pelo time paraense ?envolvendo ida e volta dos jogos? ao longo das 38 rodadas da competição. A circunferência do nosso planeta na linha do Equador é de pouco mais de 40.000 km.

O desafio logístico mais "próximo" ao do Remo é o de Bahia e Vitória. As duas equipes baianas percorrerão 54.946 km entre idas e voltas dos jogos durante o Brasileiro.

Não que a maratona seja uma novidade para o Remo. Na Série B do ano passado, o clube paraense teve de fazer seis viagens ao Sudeste e outras seis ao Sul. O confronto mais perto era contra o rival Paysandu, também do Pará.

O levantamento feito pela reportagem leva em consideração somente os jogos do Brasileiro e o trajeto em linha reta entre a cidade de origem do time e a de destino. Os valores também foram calculados levando em consideração a ida e a volta do destino.

QUANTO CADA TIME VAI PERCORRER? (IDA E VOLTA)

Remo: 92.932 km

Bahia e Vitória: 54.946 km

Inter e Grêmio: 43.534 km

Chapecoense: 37.876 km

Mirassol: 30.026 km

Coritiba e Athletico: 28.622 km

Atlético-MG e Cruzeiro: 27.822 km

Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo: 25.298 km

Santos: 23.308 km

Bragantino: 22.976 km

Corinthians, São Paulo e Palmeiras: 22.846 km