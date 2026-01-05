RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A Confederação Brasileira de Surfe, a Surf Brasil, cogita testar um torneio promocional em piscina de onda e que o público poderá determinar os rumos da competição.

Teco Padaratz, presidente da entidade, indicou essa possibilidade durante o Prêmio Brasil Olímpico. O mandatário apontou que há conversas em andamento com clubes de São Paulo para a realização do campeonato.

"Temos um formato escrito, que eu não posso divulgar muito para não entregar o ouro ao bandido (risos), mas queremos testar. Estamos em negociação com os clubes de São Paulo para um formato de competição bem arrojado, diferente, que vai engajar os fãs. O público vai participar da regra de competição. Não vai escolher o vencedor, será outra coisa, mas vai dar destino à competição", disse Teco Padaratz.

"Quando se usa o público em qualquer outro esporte, se pergunta quem foi o melhor, quem ganhou, e eles escolhem fulano, beltrano, tipo o 'homem do jogo'. Mas e se perguntar ao público qual regra devemos seguir? Ou o formato de competição? O público pode determinar tudo com este ato, vai 'meter a mão na massa' na competição", completou.

Segundo a reportagem apurou, a Surf Brasil estuda eventos especiais em piscinas de ondas, com formatos que possam ser negociados com televisões ou plataformas de streaming.

PISCINA DE ONDAS

Bicampeão mundial no World Men's Qualifying Series (WQS), Teco ressalta que a confederação vem estudando o surfe em piscinas de ondas e acredita que o caminho para torneios neste tipo de cenário tomará o rumo diferente dos formatos que já existem atualmente, nas praias.

Ele citou o exemplo de alterações nas regras que o skate passou, e que avalia ter tido sucesso para atrair público e novos atletas.

"Após estudar muito com os atletas, com a área esportiva, com a área técnica da confederação, com os juízes, estamos começando a chegar à conclusão de que surfe na piscina é outra modalidade. Porque não dá pra usar os mesmos critérios de competição do mar na piscina. Provavelmente, estamos caminhando... Sabe o skate street? Eles mudaram a regra para ir para o show business, para alcançar novos fãs, abrir o leque a novos atletas. Acho que eles provaram que estavam certos. Aquilo entretém, e acho que o surfe de piscina caminha pra esse lado, onde, talvez, vamos ver uma competição de uma manobra, diferentemente da praia", disse.

Teco não acredita que os torneios em piscinas de ondas vão decretar o fim da modalidade na praia. "O surfe de praia nunca vai morrer. Inclusive, uma das respostas do Comitê Olímpico Internacional sobre por que escolheram a praia de Trestles e não a piscina de onda é porque, na praia, você mantém a imprevisibilidade. O último pode ser o primeiro, e isso é a magia do surfe. Muito difícil apontar um favorito. Já na piscina, não. Ali ganha quem treinou mais aquela manobra. Então, não tem a ver com imprevisibilidade, proporcionar a mesma oportunidade para todos".