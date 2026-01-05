RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Dos 20 clubes da Série A, o Flamengo é o único que ainda não iniciou a pré-temporada de 2026. A reapresentação está marcada para o próximo dia 12.

MUNDIAL ADIOU REAPRESENTAÇÃO

O motivo do Rubro-Negro se reapresentar depois dos demais foi a Copa Intercontinental, disputada em dezembro, quando o clube carioca ficou com o vice-campeonato após perder para o para o PSG, nos pênaltis, depois de um empate por 1 a 1 no tempo normal.

A competição foi disputada em Doha, no Qatar, e a final aconteceu no dia 17 de dezembro. Anteriormente, o Flamengo venceu o Cruz Azul, do México, por 2 a 1, em 10 de dezembro, pelas quartas; e o Pyramids, do Egito, por 2 a 0, dia 13, pelas semifinais.

Com 78 jogos em 2025, a diretoria resolveu alongar o período de férias do elenco principal para dar um maior descanso aos jogadores.

SUB-20 JÁ TREINA

A equipe sub-20, porém, já treina para o Campeonato Carioca desde dezembro. Serão os Garotos do Ninho, comandados pelo técnico Bruno Pivetti, que iniciarão o Estadual profissional e disputarão as três primeiras rodadas.

Por causa disso, o Flamengo abdicou de jogar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a tradicional Copinha, que acontece em São Paulo durante o mês de janeiro.

A estreia do Rubro-Negro no Campeonato Carioca acontece no próximo dia 14, contra o Bangu, em Moça Bonita. Já o primeiro jogo no Campeonato Brasileiro ocorre no dia 28, diante do São Paulo, no Morumbi (SP).

PRÉ-TEMPORADA NO NINHO

Após dois anos, o Flamengo voltará a realizar uma pré-temporada no Ninho do Urubu, seu centro de treinamento. Em 2024 e 2025 o Rubro-Negro optou por fazer os trabalhos de início de ano em Orlando, nos Estados Unidos, mediante cachê.

Desta vez, porém, a diretoria e a comissão técnica levaram em consideração a árdua e desgastante temporada passada. O clube priorizou que os atletas fiquem próximos aos familiares e também desfrutem da alta infraestrutura que o CT rubro-negro possui.

BOTAFOGO E PALMEIRAS VOLTARAM ONTEM; BAHIA RETORNA HOJE

Botafogo e Palmeiras realizaram suas reapresentações neste domingo (04). Já o Bahia volta aos trabalhos nesta segunda-feira (05). O restante dos clubes da Série A já fazem seus trabalhos há mais tempo. Alguns com todo o plantel, outros de maneira parcial, como Fluminense e Vasco, que iniciaram a pré-temporada com um primeiro grupo de jogadores e receberão os demais em seguida.