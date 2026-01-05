SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O mercado da bola contou com movimentações importantes dos clubes que disputarão a Série A em 2026. O UOL mostra todas as chegadas e saídas sacramentadas até agora por cada uma das 20 equipes.

O levantamento leva em conta reforços anunciados, contratações em definitivo após o término de contratos de empréstimo e acordos já selados e que resta apenas o anúncio.

CHEGADAS E SAÍDAS DOS TIMES DA SÉRIE A

CORINTHIANS

Chegou

ninguém

Saíram

Talles Magno (NY City)

Romero (sem clube)

SÃO PAULO

Chegaram

Danielzinho (Mirassol)

Carlos Coronel (NY Red Bulls)

Enzo Díaz (River Plate - em definitivo)

Gonzalo Tapia (River Plate - em definitivo)

Saíram

Luiz Gustavo (sem clube)

Galoppo (River Plate - em definitivo)

Rigoni (sem clube)

Maílton (Fortaleza)

Dinenno (Deportivo Cali)

Patryck Lanza (Juventude)

Jandrei (Juventude)

Matheus Belém (Camboriú)

Leandro (Botafogo-PB)

Erick (Vitória - em definitivo)

PALMEIRAS

Chegaram

Marlon Freitas (Botafogo)

Bruno Fuchs (Atlético-MG - em definitivo)

Saíram

Aníbal Moreno (River Plate)

Micael (Inter Miami)

SANTOS

Chegaram

Gabigol (Cruzeiro)

Zé Ivaldo (Cruzeiro - em definitivo)

Barreal (FC Cincinnati - em definitivo)

Saíram

Guilherme (Houston Dynamo)

Luisão (Goiás)

Zanocelo (Ceará - em definitivo)

Nonato (Fluminense - em definitivo)

FLAMENGO

Chegou

Vitão (Internacional)

Saíram

Juninho (Pumas)

Viña (River Plate)

Matheus Cunha (Cruzeiro)

Pablo (São Bernardo)

Cleiton (Wolfsburg)

Carlinhos (Remo)

FLUMINENSE

Chegaram

Guilherme Arana (Atlético-MG)

Jemmes (Mirassol)

Nonato (Santos - em definitivo)

Saíram

Thiago Silva (Porto)

Manoel (sem clube)

João Neto (CRB)

Gustavo Dohmann (Houston Dynamo)

BOTAFOGO

Chegaram

Martín Anselmi (técnico)

Riquelme (Sport)

Villalba (Nacional-URU)

Saíram

Marlon Freitas (Palmeiras)

Lucas Halter (Houston Dynamo)

Gabriel Bahia (Novorizontino)

Mastriani (Athletico)

Cuiabano (Nottingham Forest)

Philipe Sampaio (sem clube)

Davide Ancelotti (técnico)

VASCO

Chegou

Johan Rojas (Monterrey)

Saíram

Lucas Oliveira (Mirassol)

Jean David (Limache-CHI)

Paulinho (sem clube)

Maurício Lemos (sem clube)

Maicon (Coritiba)

ATLÉTICO-MG

Chegou

Renan Lodi (Al-Hilal)

Saíram

Guilherme Arana (Fluminense)

Saravia (sem clube)

João Marcelo (Al Ahli-EAU)

Fausto Vera (River Plate)

Caio Paulista (Grêmio)

Bruno Fuchs (Palmeiras - em definitivo)

CRUZEIRO

Chegaram

Tite (técnico)

Néiser Villarreal (Millonarios-COL)

Matheus Cunha (Flamengo)

Chico da Costa (Cerro Porteño)

Saíram

Gabigol (Santos)

Bolasie (sem clube)

Eduardo (sem clube)

Gamarra (Olimpia-PAR)

Leonardo Jardim (técnico)

GRÊMIO

Chegaram

Luís Castro (técnico)

Caio Paulista (Palmeiras)

Saíram

Mano Menezes (técnico)

Enzo (CSA)

Alex Santana (Corinthians)

Arezo (Peñarol)

Adriel (AFS-POR)

Ronald (Fortaleza)

Alysson (Aston Villa)

João Lucas (Remo)

Camilo (Chapecoense)

INTERNACIONAL

Chegou

Paulo Pezzolano (técnico)

Victor Gabriel (Sport - em definitivo)

Carbonero (Racing - em definitivo)

Saíram

Vitão (Flamengo)

Ricardo Mathias (Al-Ahli-ARA)

Estêvão (Ypiranga-RS)

Luis Otávio (Orlando City-EUA)

BAHIA

Chegou

Román Gómez (Estudiantes-ARG)

Saíram

Danilo Fernandes (aposentadoria)

Santiago Arias (sem clube)

Rafael Ratão (Shanghai Shenhua-CHN)

Tiago (Orlando City-EUA)

André (Londrina)

Yago Felipe (sem clube)

Caio Roque (sem clube)

VITÓRIA

Chegaram

Erick (São Paulo - em definitivo)

Baralhas (Atlético-GO - em definitivo)

Matheusinho (Cuiabá)

Caíque Gonçalves (Juventude)

Saíram

Raúl Cáceres (Olimpia-PAR)

Carlinhos (Remo)

Willian Oliveira (Coritiba)

Lucas Halter (Houston Dynamo)

Ricardo Ryller (sem clube)

Léo Naldi (Novorizontino)

João Pedro (Kyoto Sanga-JAP)

MIRASSOL

Chegaram

André Luís (Shanghai Shenhua-CHN)

Yuri Lara (Yokohama FC-JAP)

Rodrigo Rodrigues (Operário-PR)

Nathan Fogaça (Novorizontino)

Saíram

Bruno Bertinato (Portuguesa)

Chico da Costa (Cruzeiro)

Danielzinho (São Paulo)

Gabriel (Sporting Cristal)

Gabriel Knesowitsch (Cuiabá)

Guilherme Marques (sem clube)

Maceió (Portuguesa)

Matheus Bianqui (Novorizontino)

Matheus Sales (Botafogo-SP)

PH (Noroeste)

RED BULL BRAGANTINO

Chegou

Ignacio Sosa (Peñarol)

Saíram

Thiago Borbas (Real Oviedo-ESP)

Guilherme Lopes (Atlético-GO)

CHAPECOENSE

Chegaram

Marcos Vinícius (Avaí)

Robert (Atlético-MG)

Higor Meritão (CRB)

João Vitor (Avaí)

Rafael Thyere (Sport)

Jean Carlos (Criciúma)

Anderson (Atlético-GO)

Camilo (Grêmio)

Saíram

Deivity (sem clube)

Everton (sem clube)

Felipe Vieira (sem clube)

Getúlio (Tombense)

Inocêncio (Botafogo-SP)

Jimenéz (sem clube)

Márcio Jr (sem clube)

Marlon (sem clube)

Person (América-MG)

Pedro Martins (Sport)

Rafael Santos (Portuguesa)

Thomás (sem clube)

Vinicius Balieiro (Santos)

REMO

Chegaram

Juan Carlos Osório (técnico)

Alef Manga (Avaí)

Yago Pikachu (Fortaleza)

Zé Ricardo (Shonan Bellmare-JAP)

Patrick de Paula (Botafogo)

Carlinhos (Flamengo)

João Lucas (Grêmio)

Saíram

Guto Ferreira (técnico)

Pedro Rocha (Coritiba)

Pedro Costa (Santa Cruz)

Pedro Castro (CRB)

Luan Martins (Primavera-SP)

ATHLETICO-PR

Chegaram

Gilberto (Palmeiras)

Alejandro García (Once Caldas-COL)

Portilla (Talleres-ARG)

Jadson (Juventude)

Saíram

Kevin Velasco (Puebla-MEX)

Mateo Gamarra (Olimpia-PAR)

Di Yorio (Santos Laguna-MEX)

Fernando (Ceará)

Alan Kardec (sem clube)

Tevis (Cruzeiro)

Tobias Figueiredo (Fortaleza)

CORITIBA

Chegaram

Fernando Seabra (técnico)

Pedro Rocha (Remo)

Tinga (Fortaleza)

Willian Oliveira (Vitória)

Breno Lopes (Fortaleza)

Maicon (Vasco - em definitivo)

Saíram

Matías Fracchia (Coquimbo-CHI)

Alex Silva (Ceará)

Zeca (sem clube)

Geovane (Atlético-GO)

Filipe Machado (Vitória)

Carlos de Pena (sem clube)

Nicolas Careca (Novorizontino)

Dellatorre (Vila Nova)

Everaldo (sem clube)

Gustavo Coutinho (Sport)


