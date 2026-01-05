SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A última semana da temporada regular da NFL teve emoção até o último segundo e a definição dos jogos dos playoffs.
A última semana começou com 12 dos 14 times que se classificam para os playoffs definidos. Já estavam classificados: Denver Broncos, New England Patriots, Jacksonville Jaguars, Buffalo Bills, Los Angeles Chargers e Houston Texans (AFC), além de Seattle Seahawks, Chicago Bears, Philadelphia Eagles, San Francisco 49ers, Los Angeles Rams e Green Bay Packers.
O Carolina Panthers se classificou neste domingo (4), mesmo tendo perdido no sábado (3). A equipe foi derrotada pelo Tampa Bay Buccaneers e precisou torcer para o Atlanta Falcons vencer o New Orleans Saints, o que aconteceu. Caso contrário, os Bucs é que avançariam para os playoffs.
A última vaga ficou com o Pittsburgh Steelers, que venceu o Baltimore Ravens por 26 a 24, com muita emoção.
A decisão veio na última jogada. O Baltimore Ravens teve a chance de ganhar o jogo com um field goal faltando apenas dois segundos, mas o chute de 44 jardas do kicker Tyler Loop foi para fora. Se vencessem, os Ravens ficariam com a vaga nos playoffs.
Os outros jogos da semana 18 serviram para definir as posições das equipes na classificação. Denver Broncos (AFC) e Seattle Seahawks (NFC) venceram Los Angeles Chargers e San Francisco 49ers, respectivamente, e garantiram vaga direta na fase Divisional Round ?a segunda dos playoffs? por terem sido os melhores times de suas respectivas conferências.
Os playoffs terão, neste primeiro momento, somente um "clássico" de conferência. O Chicago Bears, do kicker brasileiro Cairo Santos, vai enfrentar o Green Bay Packers.
COMO FUNCIONAM OS PLAYOFFS
14 equipes jogam os playoffs da NFL, sendo sete de cada conferência. Se classificam os quatro campeões das subdivisões de cada conferência, além dos outros três melhores em questão de campanha na temporada, independentemente da posição dentro da sua chave.
O melhor time de cada conferência pula a primeira rodada dos playoffs. Os demais se enfrentam na primeira rodada, conhecida como "Wild Card" dentro da própria conferência. Neste cenário, os campeões de cada subdivisão enfrentam os times que passaram sem terem sido campeões de chave.
O modelo de chaveamento é baseado na campanha de cada equipe. O segundo melhor campeão de cada subconferência enfrenta o pior classificado entre os que não venceram suas divisões. O terceiro melhor campeão pega o segundo pior, e o quarto enfrenta o melhor não campeão.
Após esta rodada, vem o "Divisional Round". Os confrontos também são definidos com base nas campanhas. O melhor classificado pega o pior e assim por diante, sempre dentro da própria conferência.
A semifinal é, na verdade, uma final de conferência. Os campeões de cada uma se enfrentam no Super Bowl, que será realizado no dia 8 de fevereiro.
PLAYOFFS DA NFL
Wild Card AFC
11/1 - Jacksonville Jaguars x Buffalo Bills - 15h
11/1 - New England Patriots x Los Angeles Chargers - 22h
12/1 - Pittsburgh Steelers x Houston Texans - 22h
Wild Card NFC
10/1 - Carolina Panthers x Los Angeles Rams - 18h30
10/1 - Chicago Bears x Green Bay Packers - 22h
11/1 - Philadelphia Eagles x San Francisco 49ers - 18h30