SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O elenco do Palmeiras se reapresentou na noite deste domingo (04) na Academia de Futebol para dar início à pré-temporada de 2026 sem o zagueiro Micael.

O Palmeiras negocia o empréstimo de Micael para o Inter Miami, time de Lionel Messi, e liberou o defensor da reapresentação marcada para a noite deste domingo (04).

O Alviverde está próximo de fechar um empréstimo com opção de compra ao término do contrato, que terá um valor aproximado ao que o clube pagou para tirar o jogador do Houston Dynamo, também da MLS: 5 milhões de dólares.

O zagueiro de 25 anos fez apenas 28 jogos com a camisa do Palmeiras. O defensor não caiu nas graças da torcida após atuações ruins nas oportunidades que recebeu.

Com a saída de Micael confirmada, o Palmeiras irá ao mercado da bola para fechar a contratação de um zagueiro. nesta segunda-feira (05), Abel Ferreira tem à disposição Gustavo Gómez, Murilo, Bruno Fuchs (comprado em definitivo do Atlético-MG), e Benedetti (que irá disputar a Copinha).