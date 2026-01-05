SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Apresentado nesta segunda-feira (5) pelo Lyon, o atacante Endrick afirmou que os últimos meses ?mesmo sendo pouco aproveitado pelo técnico Xabi Alonso no Real Madrid? foram os melhores de sua vida. O jogador revelou ainda um conselho do técnico Carlo Ancelotti, da seleção brasileira.

O QUE ENDRICK FALOU

'Últimos seis meses foram os meus melhores': "Tive tempo de estar com a minha esposa, construir a minha casa, construir a minha vida. Sem essa base, não consegue ser nada. Esses meses foram os melhores, pude me tornar mais homem, uma melhor pessoa e focar muito no meu trabalho. Estou feliz. Vai ser uma estadia muito maravilhosa. Um dos melhores meses da minha vida".

Escolha pelo Lyon: "Foi um momento muito importante [chegada da proposta do Lyon] para mim, para a minha esposa e para a minha família, porque quando meu representante chegou para conversar comigo e com a minha esposa, foi algo muito importante para nós, porque já tinha decidido buscar um novo lugar para jogar. Se Deus está dando esse caminho, nós precisamos seguir. Desde que senti isso no meu coração, comecei a trabalhar mais para pode chegar e poder ajudar o Lyon".

Conversa com Carlo Ancelotti: "Ancelotti - falei com ele, me deu instruções do que poder fazer para melhorar. Tocou muito no meu coração. Quis seguir o conselho dele, que foi realmente 'saia, jogue, desenvolva seu futebol onde você possa ser feliz'. Isso foi uma coisa muito importante. Eu tomei a decisão, mas claro que teve um pouquinho do Carlo. É um grande treinador, estive com ele no Real, treinei muito bem com ele".