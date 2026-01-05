SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Apresentado nesta segunda-feira (5) pelo Lyon, Endrick aposta na familiaridade com comissões técnicas portuguesas para fazer sucesso no novo clube.

"Ter um staff português é muito bom, porque eu já treinei com o Abel Ferreira, que é português, com o staff também que é português. Então, é até bom para mim, né, que é como eu estou pisando nas mesmas águas que eu pisei no Palmeiras. Então, pra mim foi muito importante também ter o staff português. Endrick, em apresentação pelo Lyon", disse o jogador.

O QUE ACONTECEU

O clube francês é comandando pelo luso Paulo Fonseca desde janeiro de 2025. O comandante de 52 anos tem passagens por Milan, Lille, Roma, Braga e Porto e despertou o interesse do Botafogo no ano passado, mas não quis deixar a Europa.

Endrick trabalhou com uma comissão portuguesa no Palmeiras, onde conquistou cinco títulos: dois Brasileirões (2022 e 2023), uma Supercopa do Brasil (2023) e dois Campeonatos Paulistas (2023 e 2024).

Abel Ferreira, inclusive, foi o responsável por subir o atacante para o profissional alviverde. Ao todo, foram 82 jogos, 21 gols e 2 assistência pelo Alviverde entre 2022 e 2024.

No Real Madrid, o jogador trabalhou com outros dois europeus: o italiano Carlo Ancelotti ?nesta segunda-feira (5) técnico da seleção brasileira? e o espanhol Xabi Alonso.

O Palmeiras embolsou aproximadamente R$ 278 milhões com a negociação total de Endrick até dezembro de 2025. Esse montante astronômico engloba o valor fixo da transferência, as metas alcançadas ainda no Brasil e os bônus por desempenho vestindo a camisa do Real Madrid.

Endrick fará sua estreia pelo Lyon neste domingo, às 17h (de Brasília), contra o Lille, pela segunda rodada da Copa da França.