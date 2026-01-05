RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Por meio de nota oficial, o Flamengo se manifestou sobre o atual momento do mercado de transferências, enalteceu o elenco e frisou que trabalha "com estratégia e sem pressa".

O comunicado foi divulgado aos jornalistas no início da tarde desta segunda-feira (5). No texto, o clube diz que já possui "alvos definidos".

Até o momento, o Rubro-Negro acertou a contratação do zagueiro Vitão, ex-Internacional. A diretoria ainda busca um zagueiro, um meia e um atacante.

O desejo de consumo para o ataque é Kaio Jorge, do Cruzeiro. Mas o clube mineiro faz jogo duro por seu artilheiro, já recusou duas propostas rubro-negras e diz que só aceitar negociá-lo por 50 milhões de euros.

No gol, Gabriel Brazão, do Santos, e Pedro Morisco, do Coritiba, são alguns dos alvos da lista. Não há, porém, avanço com nenhum dos dois até o momento.

VEJA A NOTA OFICIAL DO FLAMENGO

"ESCLARECIMENTO

Diante do volume de informações que circulam neste período de transferências, a Diretoria de Futebol do Flamengo reforça que já conta com um elenco altamente qualificado, que foi determinante para um dos anos mais vitoriosos de sua história em 2025. O trabalho desenvolvido ao longo da temporada consolidou uma equipe competitiva, vencedora e preparada para os desafios que virão.

O clube reconhece que a janela de transferências é naturalmente marcada por especulações, negociações em andamento e a divulgação de conteúdos que muitas vezes atendem a interesses distintos do mercado. Trata-se de um movimento inerente ao futebol, e o Flamengo acompanha atentamente esse cenário.

A atual gestão do Clube de Regatas do Flamengo tem um compromisso com a evolução contínua, sempre pautada por planejamento, responsabilidade e profissionalismo. O clube esclarece que possui alvos definidos nesta janela e conduz suas tratativas com estratégia e sem pressa, priorizando decisões que efetivamente contribuam para o fortalecimento esportivo e institucional do Rubro-Negro".