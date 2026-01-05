RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O canoísta Isaquias Queiroz está fora do Flamengo. A decisão partiu da diretoria do clube, que optou por descontinuar a modalidade no planejamento para este ano.

Medalhista nas últimas três edições dos Jogos Olímpicos ?Rio-2016, Tóquio-2020 e Paris-2024? ele tinha o apoio do Rubro-Negro nas competições nacionais. O contrato havia sido renovado em março para o ciclo até Los Angeles-2028.

À época, o diretor de esportes olímpicos Marcus Vinicius Freire apontou que a permanência de Isaquias era uma das prioridades do clube. "Minha missão era renovar com todos os medalhistas de Paris. Jade, Rebeca, Lorraine e Flavinha (ginástica) renovaram. Rafaela Silva (judô) também. O único que não estava assinado era o Isaquias, e assinou neste domingo (4) à noite. Então, os seis medalhistas de Paris estão renovados", disse durante uma palestra na CBC & Clubes Expo.

O canoísta conquistou três medalhas na Rio-2016, tornando-se o primeiro brasileiro a alcançar tal feito ?prata no C1 1000m, bronze no C1 200m e mais uma prata no C2 1000m, ao lado de Erlon de Souza. Em Tóquio, levou o ouro no C1 1000m e, em Paris, conquistou a prata no C1 1000m.

O clube citou o fato de os atletas não residirem no Rio de Janeiro como um fator que "inviabiliza a consolidação de um trabalho estruturado de base". "Atualmente, tanto Isaquias Queiroz como Gabriel Assunção, Mateus dos Santos e Valdenice do Nascimento não residem nem realizam seus treinamentos no Rio de Janeiro. Esse contexto inviabiliza a consolidação de um trabalho estruturado de base e a formação de novos talentos, pilares fundamentais do projeto esportivo do Flamengo e parte essencial do seu DNA histórico".

O Rubro-Negro também acabou com a pararemo e, assim, Michel Pessanha, Gessyca Guerra, Diana Barcellos e Valdenir Junior foram dispensados.

"O Flamengo se orgulha de ter contado em sua equipe com Isaquias Queiroz, um dos maiores atletas da história do esporte olímpico brasileiro. Campeão olímpico, com cinco medalhas em Jogos, e referência mundial na canoagem, Isaquias vestiu o Manto Sagrado por cerca de 7 anos nesta última passagem, encerrando seu ciclo no clube de forma marcante e deixando um legado de conquistas que nos orgulha.

O Flamengo agradece a Isaquias Queiroz, a Gabriel Assunção, a Mateus dos Santos, a Valdenice do Nascimento e a Roberto Maehler por todo o profissionalismo, dedicação e pelas conquistas alcançadas durante o período em que defenderam o Manto Sagrado, e deseja pleno sucesso na continuidade de suas trajetórias esportivas.

O Clube de Regatas do Flamengo também encerra sua participação no pararemo. O clube agradece aos atletas Michel Pessanha, Gessyca Guerra, Diana Barcellos e Valdenir Junior por representarem o Manto Sagrado com dedicação, comprometimento e espírito esportivo, contribuindo para a história rubro-negra no paradesporto. O Flamengo reconhece a importância de suas trajetórias e deseja pleno êxito na continuidade de suas carreiras".