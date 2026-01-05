(UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo deu início a movimentos visando garantir a permanência do zagueiro Sabino. A diretoria são-paulina agendou para esta semana uma reunião com os representantes do jogador com o objetivo de avançar nas conversas por uma renovação contratual.

A ideia do clube é estender o vínculo do defensor até dezembro de 2027, com a inclusão de uma cláusula de renovação automática por mais uma temporada, até o fim de 2028, condicionada ao cumprimento de metas esportivas. Atualmente, Sabino tem contrato com o São Paulo apenas até dezembro de 2026.

Aos 29 anos, o zagueiro é visto internamente como titular na formação ideal do técnico Hernán Crespo. Além do desempenho em campo, Sabino é avaliado como peça importante para a condução do vestiário, característica que também pesa na decisão da diretoria em antecipar a discussão sobre sua permanência.

Nos bastidores, a avaliação é de que a manutenção do defensor se encaixa no planejamento esportivo do São Paulo, que trata o tema das renovações de contrato do atual elenco como prioridade para as primeiras semanas de janeiro, buscando dar continuidade a uma base considerada confiável e evitar a valorização excessiva de atletas às vésperas do último ano de vínculo.

Paralelamente, o clube segue ativo no mercado em busca de três contratações: um meio-campista, um zagueiro e um atacante. Até o momento, o São Paulo já acertou as chegadas do meia Danielzinho, do goleiro Carlos Coronel e do lateral-direito Lucas Ramon, este último em modelo de pré-contrato, com chegada prevista inicialmente apenas para maio, embora a diretoria vá conversar com o Mirassol na tentativa de antecipar a apresentação do jogador.