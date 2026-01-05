O Athletic SAF iniciou sua trajetória na Copinha com uma vitória histórica. Em sua primeira participação na competição, o time de São João del-Rei venceu o Guarani por 1 a 0 no último dia 3, em Assis (SP). O gol da vitória foi marcado pelo meia Caick aos 23 segundos do primeiro tempo, um dos mais rápidos desta edição.

Em entrevista ao Portal Acessa.com, o técnico Allan Santhiago destacou que o resultado é fruto do trabalho coletivo desenvolvido nas últimas semanas. “Desde que cheguei ao Athletic, encontrei um clube muito unido e trabalhador, com diretoria, staff, comissão técnica e jogadores imbuídos em fazer o clube crescer. Isso acaba sendo transportado para o campo”, afirmou.

O treinador também ressaltou a evolução da equipe durante a partida. “Enfrentamos uma grande equipe, o Guarani. No primeiro tempo o jogo foi muito equilibrado, mas no segundo fomos superiores, criamos chances e poderíamos até ter ampliado. Isso mostra como estamos evoluindo como equipe”, avaliou.

Apesar da vitória, Allan pregou cautela. “É manter os pés no chão. Não vencemos nada ainda. Temos grandes objetivos na competição e precisamos seguir concentrados”, completou.

Autor do primeiro gol da história do Athletic na Copinha, Caick comemorou o momento e dividiu os méritos com os companheiros. “Eu fiz o gol, mas sem o grupo ele não teria saído. Estou muito feliz por marcar o primeiro gol do Athletic na Copinha. O grupo está todo de parabéns pela entrega do início ao fim do jogo”, disse o meia.

O Esquadrão volta a campo nesta terça-feira (6), às 21h, para enfrentar o Naviraiense em busca de mais uma vitória para encaminhar a classificação na fase de grupos da competição.

