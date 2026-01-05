SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco renovou o empréstimo com o zagueiro Carlos Cuesta até dezembro de 2026.

O clube carioca exerceu a cláusula que havia firmado no contrato com o Galatasaray, que detém os direitos econômicos do colombiano. Nela, previa-se que o clube carioca teria que desembolsar 1,5 milhão de euros (R$ 9,7 milhões) pela extensão por mais uma temporada, algo que foi feito.

Caso queira comprar Cuesta ao fim do empréstimo, o Vasco terá que pagar mais 4,25 milhões de euros. O jogador se tornou homem de confiança do técnico Fernando Diniz e foi titular desde que chegou, em setembro do ano passado.

Aos 26 anos, o zagueiro tem sido convocado para a seleção da Colômbia. O atleta entende que permanecer no Vasco também o dará projeção para disputar a Copa do Mundo.

VASCO TEM CONVERSAS AVANÇADAS COM ZAGUEIRO DO COLO-COLO

Mesmo tendo renovado com Cuesta, o Vasco tem conversas avançadas com outro zagueiro: Alan Saldivia, do Colo-Colo, do Chile. A ideia da diretoria é firmar um contrato nos moldes de como foi feito com o colombiano. Um empréstimo com opção de compra ao fim do vínculo.

Os chilenos não se mostravam muito interessados em fazer este tipo de negócio, mas o defensor manifestou o desejo de transferir para o Cruzmaltino, algo que tem pesado na transação.

Recentemente, o Vasco rescindiu o contrato com o zagueiro Lucas Oliveira, que assinou contrato com o Mirassol.