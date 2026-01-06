SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Copinha de 2026 tem o seu lado "macabro": dois estádios dos 32 que recebem a primeira fase do torneio ficam ao lado de cemitérios.

OLHA A ASSOMBRAÇÃO

O primeiro estádio "macabro" é um novato na Copinha. O Galileu de Andrade Lopes, em Patrocínio Paulista, é sede da competição pela primeira vez e fica ao lado do Cemitério Municipal da cidade que fica na região de Franca, no interior de São Paulo. Jogam lá nesta primeira fase o Meia-Noite, Ponte Preta, Coritiba e Real-RR.

O clube dono do Galileu Lopes leva um nome curioso: Meia-Noite. A equipe era amadora até o ano passado, quando passou a disputar competições de base da Federação Paulista de Futebol e estreou na Copinha em 2026. O nome é esse por causa do horário em que um grupo de amigos decidiu fundar o time.

O outro já é tradicional na Copinha: o Alberto Victolo, em Tanabi. O estádio tem sido sede da Copinha nos últimos anos e fica ao lado do Cemitério Municipal da cidade da região metropolitana de São José do Rio Preto. Em 2026, ele é a casa de Tanabi, Sobradinho-DF, Goiás e América-RN na primeira fase.

O estádio de Tanabi tem chamado a atenção por outra questão nesta Copinha. O gramado apresenta condições ruins e foi citado nas súmulas dos jogos da primeira rodada. Antes do início da competição, a FPF chegou a retirar as partidas da primeira rodada de lá, mas voltou atrás após verificar melhorias.

Coincidência ou não, nenhum dos jogos da primeira fase da Copinha será realizado à noite nos estádios. Todos eles foram marcados para a parte da manhã ou da tarde, terminando antes do anoitecer.

*

JOGOS DA COPINHA EM TANABI

1ª rodada

3/1 - Tanabi 1 x 0 Sobradinho-DF - 13h

3/1 - Goiás 3 x 1 América-RN - 15h15

2ª rodada6/1 - Tanabi x América-RN - 13h

6/1 - Goiás x Sobradinho-DF - 15h15

3ª rodada

9/1 - América-RN x Sobradinho-DF - 13h

9/1 - Tanabi x Goiás - 15h15

JOGOS DA COPINHA EM PATROCÍNIO PAULISTA

1ª rodada

2/1 - Meia-Noite 0 x 0 Real-RR - 8h45

2/1 - Coritiba 2 x 4 Ponte Preta - 11h

2ª rodada

5/1 - Meia-Noite 0 x 2 Ponte Preta - 13h

5/1 - Real-RR 0 x 9 Coritiba - 15h15

3ª rodada

8/1 - Ponte Preta x Real-RR - 13h

8/1 - Coritiba x Meia-Noite - 15h15