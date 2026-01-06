SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo não negocia mais por Kaio Jorge e, por isso, já monitora um "Plano B". Dois nomes emergem das observações: Marcos Leonardo, do Al-Hilal, e Kauã Elias, do Shakhtar Donetsk.

ATACANTES BRASILEIROS NA MIRA

Marcos Leonardo foi o primeiro a aparecer no radar do Flamengo. O jogador esteve próximo do São Paulo na última janela de transferências, vê o retorno ao Brasil com bons olhos e tem situação indefinida.

O atacante até tem sido utilizado por Simone Inzaghi, tanto que marcou na vitória do Al-Hilal sobre o FC Damas, no último domingo. O treinador italiano, contudo, pensa na contratação de mais um estrangeiro, algo que pode acelerar a saída.

O Al-Hilal já atingiu o número máximo de estrangeiros (9) e pensa em remodelar seu elenco. Além do brasileiro, João Cancelo é outro que pode deixar o clube. O cenário é de incerteza e dependeria da liberação dos sauditas para que o negócio avance.

O caso de Kauã Elias é tão difícil quanto. O jogador é bem avaliado no Flamengo, e o UOL apurou que houve consulta informal ao estafe. O Shakhtar, por sua vez, não tem intenção de liberar.

A decisão passa pelo bom início de temporada do centroavante. Kauã Elias acumula 14 participações em gol nos 26 jogos disputados até aqui. Ele foi comprado por R$ 100 milhões fixos pelo clube ucraniano.

Não há proposta do Flamengo pelos jogadores. Com o fim das tratativas por Kaio Jorge, contudo, é possível que as procuras avancem nos próximos dias.

E O KAIO JORGE?

As negociações foram encerradas nesta segunda-feira. Após longa rodada de conversas, o Cruzeiro afirmou que só vende por mais de R$ 300 milhões, valores que o Flamengo não pretende atingir.

O clube carioca fez duas propostas e até cogitou fazer mais uma, totalizando R$ 190 milhões. O atacante Everton Cebolinha, xodó de Tite, técnico da Raposa, foi envolvido.

Apesar disso, a postura irredutível do Cruzeiro afastou a possibilidade de um final feliz. Sem Kaio Jorge, o Flamengo precisará olhar mais para o mercado. Taty Castellanos, outro alvo, fechou com o West Ham.