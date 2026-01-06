SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Hulk é alvo de uma novela no mercado de transferências. Jogador e seu estafe ainda não decidiram se pretendem permanecer no Atlético-MG ou deixar Belo Horizonte para assinar com o Fluminense.

A NEGOCIAÇÃO POR HULK

O primeiro passo foi entre Fluminense e representantes do jogador. Como o UOL trouxe, Hulk deu sinal verde para que seu estafe leve o Tricolor adiante nas negociações.

O Galo, por sua vez, não tem a menor intenção de liberar o atacante para outro clube do Brasil. Para mantê-lo, a equipe mineira ofereceu um projeto interessante.

Nessa rodada de conversas, o Atlético-MG deu possibilidade de "pós-carreira" para Hulk, como uma estátua na Arena MRV. Essa informação foi veiculada primeiro pelo jornalista Guilherme Frossard.

Hulk deixou a reunião satisfeito, mas não deu resposta definitiva ao Atlético-MG. A relação entre as partes é boa, e o ídolo não cravou, à diretoria, a vontade de deixar o Galo.

As divergências entre as propostas de contrato também pesam. O UOL apurou que o Galo ofereceu um vínculo com bases de produtividade, com renovação automática caso cumpra metas, enquanto os cariocas apresentaram valores fixos a Hulk e seu estafe e um documento válido até 2027.

O Fluminense está otimista com relação à contratação. Além do vínculo mais atrativo, o Tricolor das Laranjeiras também conta com a vontade do jogador de se manter em alto nível.

Os comandados de Zubeldía disputarão a Copa Libertadores em 2026. Hulk e seu estafe entendem que a janela está se fechando e ainda pensam em conquistar mais títulos no Brasil.

Os próximos dias serão decisivos para entender melhor o caminho que Hulk deseja seguir nesta temporada.