SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras aproveitou que o Botafogo estava disposto a negociar o meia-atacante Savarino, que deve reforçar o Fluminense, e fez uma consulta junto ao Alvinegro carioca para entender as condições do negócio.

No entanto, o Alviverde definiu que tem outras prioridades neste momento no mercado da bola: um zagueiro e um camisa 5, para reforçar o seu setor defensivo.

O QUE ACONTECEU

Botafogo e Fluminense chegaram a um acordo pela transferência de Savarino, e a decisão depende do jogador. Ao entender que o Bota toparia fazer negócio com o jogador venezuelano de 29 anos, o Palmeiras chegou a conversar com a diretoria do Alvingero, mas não avançou.

Savarino está na Venezuela e não conseguiu retornar ao Brasil após os ataques das forças armadas dos Estados Unidos, e assim que retornar vai definir o seu futuro.

Os valores do negócio não foram revelados, mas o Botafogo vai receber uma quantia em dinheiro e o meio-campista Wallace Davi, de 18 anos, em definitivo.

O jogador é muito bem avaliado pela comissão técnica e a direção do Palmeiras, mas não há nenhuma negociação por que o Alviverde entende que as posições onde o atleta atua não são prioridade no momento.

A ideia é priorizar os setores com maiores lacunas no momento. O Palmeiras negociou Aníbal Moreno em definitivo com o River Plate e só tem Emiliano Martínez como opção de primeiro volante no elenco, e encaminhou o empréstimo de Micael para o Inter Miami ?Benedetti vai disputar a Copinha e as opções na zaga neste momento são Gómez, Murilo e Fuchs.

Já nas posições que Savarino atua (meia ofensivo, ponta direita e esquerda) o Palmeiras tem à disposição: Felipe Anderson, Paulinho, Maurício, Raphael Veiga, Andreas Pereira, Facundo Torres e Ramon Sosa. Além dos garotos da base como Riquelme Fillipe e Erick Belé.

O Palmeiras estreia em 2026 neste sábado, às 20h30 (de Brasília), contra a Portuguesa, no Canindé, pelo Campeonato Paulista.