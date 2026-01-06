SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os Estaduais começam nesta terça-feira (6) no Paraná, Ceará e em Santa Catarina. O UOL mostra quando cada torneio estadual terá início em 2026.

ESTADUAIS CHEGARAM

A bola começa a rolar às 19h (de Brasília). Chapecoense x Brusque (Catarinense) e Maracanã x Ferroviário (Cearense) serão os primeiros jogos a serem disputados. Santa Catarina x Camboriú (Catarinense) e São Joseense x Galo Maringá (Paranaense) jogam a partir das 20h.

A maior leva de campeonatos vem no final de semana. Ao todo, 14 competições terão início no próximo sábado, incluindo Paulista, Mineiro, Gaúcho e Baiano. O Carioca começa no domingo, com Flamengo x Portuguesa-RJ.

O último campeonato a começar será o Amapaense. O torneio será o único a ter início já em fevereiro, no dia 7.

O início mais cedo dos estaduais ocorre por causa na mudança do calendário promovida pela CBF. No ano passado, a entidade reduziu a duração dos Estaduais e definiu que eles devem terminar até o dia 8 de março.

Neste ano, os Estaduais terão atenção dividida com o Brasileiro para os clubes da Série A. O torneio nacional, que antes começava mais perto do meio do ano, terá início no dia 28 de janeiro neste ano.

*

QUANDO COMEÇA CADA ESTADUAL

6 de janeiro - Catarinense, Cearense e Paranaense

10 de janeiro - Alagoano, Amazonense, Baiano, Brasiliense, Gaúcho, Goiano, Maranhense, Mato-Grossense, Mineiro, Paulista, Pernambucano, Piauiense, Potiguar e Sergipano

11 de janeiro - Carioca

12 de janeiro - Acreano

14 de janeiro - Capixaba

17 de janeiro - Paraibano, Rondoniense e Tocantinense

18 de janeiro - Sul-Mato-Grossense

24 de janeiro - Paraense e Roraimense

7 de fevereiro - Amapaense


