SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os Estaduais começam nesta terça-feira (6) no Paraná, Ceará e em Santa Catarina. O UOL mostra quando cada torneio estadual terá início em 2026.
ESTADUAIS CHEGARAM
A bola começa a rolar às 19h (de Brasília). Chapecoense x Brusque (Catarinense) e Maracanã x Ferroviário (Cearense) serão os primeiros jogos a serem disputados. Santa Catarina x Camboriú (Catarinense) e São Joseense x Galo Maringá (Paranaense) jogam a partir das 20h.
A maior leva de campeonatos vem no final de semana. Ao todo, 14 competições terão início no próximo sábado, incluindo Paulista, Mineiro, Gaúcho e Baiano. O Carioca começa no domingo, com Flamengo x Portuguesa-RJ.
O último campeonato a começar será o Amapaense. O torneio será o único a ter início já em fevereiro, no dia 7.
O início mais cedo dos estaduais ocorre por causa na mudança do calendário promovida pela CBF. No ano passado, a entidade reduziu a duração dos Estaduais e definiu que eles devem terminar até o dia 8 de março.
Neste ano, os Estaduais terão atenção dividida com o Brasileiro para os clubes da Série A. O torneio nacional, que antes começava mais perto do meio do ano, terá início no dia 28 de janeiro neste ano.
*
QUANDO COMEÇA CADA ESTADUAL
6 de janeiro - Catarinense, Cearense e Paranaense
10 de janeiro - Alagoano, Amazonense, Baiano, Brasiliense, Gaúcho, Goiano, Maranhense, Mato-Grossense, Mineiro, Paulista, Pernambucano, Piauiense, Potiguar e Sergipano
11 de janeiro - Carioca
12 de janeiro - Acreano
14 de janeiro - Capixaba
17 de janeiro - Paraibano, Rondoniense e Tocantinense
18 de janeiro - Sul-Mato-Grossense
24 de janeiro - Paraense e Roraimense
7 de fevereiro - Amapaense