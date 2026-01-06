RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A ideia de fazer cortes nos esportes olímpicos no planejamento de 2026 já vinha sendo amadurecida pela diretoria do Flamengo, e não pegou os atletas atingidos de surpresa. O clube anunciou nesta segunda-feira (5) o fim do remo paralímpico e da canoagem, e deu adeus ao medalhista olímpico Isaquias Queiroz.

A diretoria do clube, ao longo do ano, reforçava o conceito de manter esportes que possam caminhar sozinhos. O presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, já indicava que poderia realizar cortes na pasta, mas aguardou a estruturação para a próxima temporada.

O Rubro-Negro entendia que não poderia manter o nível de investimento e já estudava a descontinuidade de algumas modalidades, avaliando o custo-benefício. A canoagem era uma das analisadas, o que foi concretizado.

Um ponto que, segundo o Flamengo, pesou para a escolha foi o fato de Isaquias Queiroz, Gabriel Assunção, Mateus dos Santos e Valdenice do Nascimento ?boa parte do elenco da modalidade? não residirem no Rio de Janeiro.

Na visão do clube, isso inviabilizava "a consolidação de um trabalho estruturado de base e a formação de novos talentos, pilares fundamentais do projeto esportivo do Flamengo e parte essencial do seu DNA histórico". Mas desde sempre Isaquias não treinava no Rio e essa situação havia sido acordada desde o início, tanto que o Flamengo não possui estrutura de treinamento para a canoagem.

Atualmente, eles utilizam a estrutura do centro de treinamento em Lagoa Santa, Minas Gerais, local que virou a casa da seleção brasileira desde 2014. A cidade, cerca de 40 quilômetros de Belo Horizonte, foi uma escolha de Jesús Morlán, então treinador da equipe masculina de canoagem velocidade e que revolucionou a modalidade no Brasil. Ele morreu em 2018

"A decisão está em consonância com a filosofia rubro-negra de aliar excelência competitiva ao investimento contínuo na formação, no desenvolvimento de atletas e no fortalecimento das modalidades a partir de estruturas permanentes", disse o Flamengo em trecho do comunicado.

Gabriel e Mateus são apontados como nomes promissores na canoagem brasileira. Além dos já citados, o Flamengo também se despediu de Roberto Maehler.

O Rubro-Negro também encerrou as atividades do remo paralímpico e dispensou Michel Pessanha, Gessyca Guerra, Diana Barcellos e Valdenir Junior. Eles estão recebendo apoio da Confederação Brasileira de Remo e utilizando a estrutura da entidade, na Lagoa, para treinamentos.

Os atletas envolvidos nos cortes tomaram ciência das mudanças ainda em dezembro, após contato do clube.

DE 'PRIORIDADE' AO ADEUS

Isaquias Queiroz havia renovado contrato com o Flamengo em março visando ao ciclo para Los Angeles-2028. À época, Marcus Vinicius Freire, diretor de esportes olímpico do Rubro-Negro, havia citado o canoísta em uma lista de prioridades da diretoria.

"Estou há pouco mais de um mês e [a missão] era essa: renovar com todos os medalhistas de Paris. Então, Jade, Rebeca, Lorrane, Flavinha, Rafaela e Isaquias, todos estão renovados", disse, durante participação na CBC & Clubes Expo.

A diretoria encabeçada por Bap tomou posse em dezembro de 2024 e Marcus Vinicius foi anunciado em janeiro do ano passado, em meio a mudanças no clube.

Pelo fato de seguir uma agenda de treinos intimamente ligado à seleção, Isaquias não deve ter um grande impacto no planejamento esportivo. O prejuízo será principalmente financeiro.

E A PATROCINADORA?

Quando anunciou o acerto para se tornar patrocinadora máster do Flamengo, em agosto do ano passado, a casa de apostas Betano divulgou que a parceria não contemplaria apenas o time profissional masculino, "mas também o futebol feminino, os esportes olímpicos e a Flamengo TV. Esse compromisso reflete a visão da Betano de fomentar diferentes modalidades esportivas e proporcionar experiências exclusivas para a torcida rubro-negra".

Segundo o UOL apurou, porém, não há, no contrato firmado entre as partes, listado número de modalidades ou um mínimo de esportes ativos para que os valores sejam contemplados. Assim, a decisão passa somente pela estratégia adotada pela diretoria do clube.

CANOAGEM E CLUBES CARIOCAS

Outro nome de peso da canoagem brasileira também se despediu de um grande clube do Rio de Janeiro recentemente. Ana Sátila, da canoagem slalom, defendia o Botafogo, mas deixou o clube em meio a uma crise nos esportes olímpicos. Lucas Verthein, Beatriz Tavares, Chloé Gorski e Kissya Calado, do remo, também se despediram do Alvinegro no decorrer de 2025.

NOTA DO FLAMENGO

"O Flamengo se orgulha de ter contado em sua equipe com Isaquias Queiroz, um dos maiores atletas da história do esporte olímpico brasileiro. Campeão olímpico, com cinco medalhas em Jogos, e referência mundial na canoagem, Isaquias vestiu o Manto Sagrado por cerca de 7 anos nesta última passagem, encerrando seu ciclo no clube de forma marcante e deixando um legado de conquistas que nos orgulha.

Dentro de uma avaliação estratégica alinhada às premissas que norteiam o esporte olímpico do Flamengo, o clube encerra sua participação na modalidade canoagem. A decisão está em consonância com a filosofia rubro-negra de aliar excelência competitiva ao investimento contínuo na formação, no desenvolvimento de atletas e no fortalecimento das modalidades a partir de estruturas permanentes.

Atualmente, tanto Isaquias Queiroz como Gabriel Assunção, Mateus dos Santos e Valdenice do Nascimento não residem nem realizam seus treinamentos no Rio de Janeiro. Esse contexto inviabiliza a consolidação de um trabalho estruturado de base e a formação de novos talentos, pilares fundamentais do projeto esportivo do Flamengo e parte essencial do seu DNA histórico.

O Flamengo agradece a Isaquias Queiroz, a Gabriel Assunção, a Mateus dos Santos, a Valdenice do Nascimento e a Roberto Maehler por todo o profissionalismo, dedicação e pelas conquistas alcançadas durante o período em que defenderam o Manto Sagrado, e deseja pleno sucesso na continuidade de suas trajetórias esportivas.

O Clube de Regatas do Flamengo também encerra sua participação no pararemo. O clube agradece aos atletas Michel Pessanha, Gessyca Guerra, Diana Barcellos e Valdenir Junior por representarem o Manto Sagrado com dedicação, comprometimento e espírito esportivo, contribuindo para a história rubro-negra no paradesporto. O Flamengo reconhece a importância de suas trajetórias e deseja pleno êxito na continuidade de suas carreiras".