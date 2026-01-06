SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com o aumento de clubes na disputa da Série D de 2026, o Campeonato Brasileiro terá, ao todo, 156 times espalhados pelas suas quatro divisões. O UOL mostra quem vai disputar cada uma delas e como ficaram as participações por estados e regiões.

SÉRIE A

A Série A manteve o seu formato com 20 participantes. A única mudança está na classificação para a Libertadores. A competição terá um G5, com os quatro primeiros indo direto à fase de grupos, e o quinto se garantindo na fase preliminar do torneio continental.

Os paulistas seguem dominando a elite do futebol brasileiro. Ao todo, seis equipes do estado de São Paulo disputarão a edição de 2026 da Série A.

Quem volta é o Norte. O Remo subiu da Série B e recolocou a região na elite nacional após 21 anos. O Centro-Oeste, por outro lado, segue sem representantes.

Sudeste (12)

São Paulo (6): Bragantino, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos e Mirassol

Rio de Janeiro (4): Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco

Minas Gerais (2): Atlético e Cruzeiro

Sul (5)

Paraná (2): Athletico e Coritiba

Rio Grande do Sul (2): Grêmio e Internacional

Santa Catarina (1): Chapecoense

Nordeste (2)

Bahia (2): Bahia e Vitória

Norte (1)

Pará (1): Remo

SÉRIE B

A Série B também teve seu formato mantido. Os quatro primeiros colocados garantirão vaga na Série A de 2027, e os quatro últimos cairão para a Série C.

O Sudeste domina o número de participantes, com seis. Sul, Nordeste e Centro-Oeste vêm logo atrás. O Norte ficou sem nenhum representante, uma vez que o Remo subiu para a Série A, e o Paysandu caiu para a Série C em 2025.

Sudeste (6)

São Paulo (4): Botafogo, Novorizontino, Ponte Preta e São Bernardo

Minas Gerais (2): América e Athletic Club

Sul (5)

Paraná (2): Londrina e Operário

Santa Catarina (2): Avaí e Criciúma

Rio Grande do Sul (1): Juventude

Nordeste (5)

Ceará (2): Ceará e Fortaleza

Pernambuco (2): Sport e Náutico

Alagoas (1): CRB

Centro-Oeste (4)

Goiás (3): Atlético, Goiás e Vila Nova

Mato Grosso (1): Cuiabá

SÉRIE C

O formato do acesso rumo à Série B foi mantido. A competição seguirá no modelo de pontos corridos por 19 rodadas, com os oito mais bem colocados se classificando para os quadrangulares finais. Os dois melhores de cada uma subirão.

A mudança ficou na luta contra o rebaixamento. Apenas os dois últimos colocados da Série C de 2026 serão rebaixados para a Série D. Isso faz parte da expansão do número de participantes para 28 a partir de 2028.

A Série C terá participantes de todas as regiões do Brasil. Sul e Nordeste dominam com leve vantagem sobre o Sudeste.

Sul (6)

Paraná (1): Maringá

Rio Grande do Sul (2): Caxias e Ypiranga

Santa Catarina (3): Barra, Brusque e Figueirense

Nordeste (6)

Ceará (1): Floresta

Paraíba (1): Botafogo

Pernambuco (1): Santa Cruz

Maranhão (1): Maranhão

Sergipe (2): Confiança e Itabaiana

Sudeste (5)

Rio de Janeiro (1): Volta Redonda

São Paulo (4): Ferroviária, Guarani, Inter de Limeira e Ituano

Norte (2)

Amazonas (1): Amazonas

Pará (1): Paysandu

Centro-Oeste (1)

Goiás (1): Anápolis

SÉRIE D

A competição foi a que mais teve mexidas para 2026. O torneio passará a ter 96 times participantes ? antes, eram 64 equipes. Delas, seis terão acesso à Série C.

A Série D começará com 16 grupos com seis times cada. As equipes se enfrentarão em turno e returno dentro da própria chave. Avançam os quatro mais bem colocados de cada uma.

O mata-mata começa em seguida, com jogos de ida e volta. Os quatro semifinalistas sobem à Série C de forma direta. As equipes que forem eliminadas nas quartas de final duelarão em mata-mata pelas outras duas vagas na Série C.

O Nordeste domina o número de participantes com larga vantagem sobre as demais regiões. O Sul é quem tem menos representantes.

Nordeste (32)

Alagoas (3): ASA, CSE e CSA

Bahia (4): Atlético, Jacuipense, Juazeirense e Porto

Ceará (5): Atlético, Ferroviário, Iguatu, Maracanã e Tirol

Maranhão (4): IAPE, Imperatriz, Moto Club e Sampaio Corrêa

Paraíba (3): Serra Branca, Sousa e Treze

Pernambuco (4): Central, Decisão, Maguary e Retrô

Piauí (4): Altos, Fluminense, Parnahyba e Piauí

Rio Grande do Norte (3): América, Laguna e ABC

Sergipe (2): Lagarto e Sergipe

Sudeste (19)

Espírito Santo (3): Real Noroeste, Rio Branco, e Vitória

Minas Gerais (5): Betim, Democrata GV, Pouso Alegre, Uberlândia e Tombense

Rio de Janeiro (6): América, Madureira, Maricá, Nova Iguaçu, Portuguesa e Sampaio Corrêa

São Paulo (5): Água Santa, Noroeste, Portuguesa, Velo Clube e XV de Piracicaba

Norte (17)

Acre (3): Galvez, Humaitá e Independência

Amapá (2): Oratório e Trem

Amazonas (3): Manauara, Manaus e Nacional

Pará (2): Águia de Marabá e Tuna Luso

Rondônia (2): Guaporé e Porto Velho

Roraima (3): GAS, Monte Roraima e São Raimundo

Tocantins (2): Araguaína e Tocantinópolis

Centro-Oeste (16)

Distrito Federal (4): Brasiliense, Capital, Ceilândia e Gama

Goiás (5): ABECAT, Aparecidense, CRAC, Goiatuba e Inhumas

Mato Grosso (5): Luverdense, Mixto, Operário VG, Primavera e União Rondonópolis

Mato Grosso do Sul (2): Operário e Pantanal

Sul (12)

Paraná (4): Azuriz, Cianorte, FC Cascavel e São Joseense;

Rio Grande do Sul (4): Brasil de Pelotas, Guarany de Bagé, São José e São Luiz;

Santa Catarina (4): Blumenau, Joinville, Marcílio Dias e Santa Catarina.

Tags:

B