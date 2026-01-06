SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com o aumento de clubes na disputa da Série D de 2026, o Campeonato Brasileiro terá, ao todo, 156 times espalhados pelas suas quatro divisões. O UOL mostra quem vai disputar cada uma delas e como ficaram as participações por estados e regiões.
SÉRIE A
A Série A manteve o seu formato com 20 participantes. A única mudança está na classificação para a Libertadores. A competição terá um G5, com os quatro primeiros indo direto à fase de grupos, e o quinto se garantindo na fase preliminar do torneio continental.
Os paulistas seguem dominando a elite do futebol brasileiro. Ao todo, seis equipes do estado de São Paulo disputarão a edição de 2026 da Série A.
Quem volta é o Norte. O Remo subiu da Série B e recolocou a região na elite nacional após 21 anos. O Centro-Oeste, por outro lado, segue sem representantes.
Sudeste (12)
São Paulo (6): Bragantino, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos e Mirassol
Rio de Janeiro (4): Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco
Minas Gerais (2): Atlético e Cruzeiro
Sul (5)
Paraná (2): Athletico e Coritiba
Rio Grande do Sul (2): Grêmio e Internacional
Santa Catarina (1): Chapecoense
Nordeste (2)
Bahia (2): Bahia e Vitória
Norte (1)
Pará (1): Remo
SÉRIE B
A Série B também teve seu formato mantido. Os quatro primeiros colocados garantirão vaga na Série A de 2027, e os quatro últimos cairão para a Série C.
O Sudeste domina o número de participantes, com seis. Sul, Nordeste e Centro-Oeste vêm logo atrás. O Norte ficou sem nenhum representante, uma vez que o Remo subiu para a Série A, e o Paysandu caiu para a Série C em 2025.
Sudeste (6)
São Paulo (4): Botafogo, Novorizontino, Ponte Preta e São Bernardo
Minas Gerais (2): América e Athletic Club
Sul (5)
Paraná (2): Londrina e Operário
Santa Catarina (2): Avaí e Criciúma
Rio Grande do Sul (1): Juventude
Nordeste (5)
Ceará (2): Ceará e Fortaleza
Pernambuco (2): Sport e Náutico
Alagoas (1): CRB
Centro-Oeste (4)
Goiás (3): Atlético, Goiás e Vila Nova
Mato Grosso (1): Cuiabá
SÉRIE C
O formato do acesso rumo à Série B foi mantido. A competição seguirá no modelo de pontos corridos por 19 rodadas, com os oito mais bem colocados se classificando para os quadrangulares finais. Os dois melhores de cada uma subirão.
A mudança ficou na luta contra o rebaixamento. Apenas os dois últimos colocados da Série C de 2026 serão rebaixados para a Série D. Isso faz parte da expansão do número de participantes para 28 a partir de 2028.
A Série C terá participantes de todas as regiões do Brasil. Sul e Nordeste dominam com leve vantagem sobre o Sudeste.
Sul (6)
Paraná (1): Maringá
Rio Grande do Sul (2): Caxias e Ypiranga
Santa Catarina (3): Barra, Brusque e Figueirense
Nordeste (6)
Ceará (1): Floresta
Paraíba (1): Botafogo
Pernambuco (1): Santa Cruz
Maranhão (1): Maranhão
Sergipe (2): Confiança e Itabaiana
Sudeste (5)
Rio de Janeiro (1): Volta Redonda
São Paulo (4): Ferroviária, Guarani, Inter de Limeira e Ituano
Norte (2)
Amazonas (1): Amazonas
Pará (1): Paysandu
Centro-Oeste (1)
Goiás (1): Anápolis
SÉRIE D
A competição foi a que mais teve mexidas para 2026. O torneio passará a ter 96 times participantes ? antes, eram 64 equipes. Delas, seis terão acesso à Série C.
A Série D começará com 16 grupos com seis times cada. As equipes se enfrentarão em turno e returno dentro da própria chave. Avançam os quatro mais bem colocados de cada uma.
O mata-mata começa em seguida, com jogos de ida e volta. Os quatro semifinalistas sobem à Série C de forma direta. As equipes que forem eliminadas nas quartas de final duelarão em mata-mata pelas outras duas vagas na Série C.
O Nordeste domina o número de participantes com larga vantagem sobre as demais regiões. O Sul é quem tem menos representantes.
Nordeste (32)
Alagoas (3): ASA, CSE e CSA
Bahia (4): Atlético, Jacuipense, Juazeirense e Porto
Ceará (5): Atlético, Ferroviário, Iguatu, Maracanã e Tirol
Maranhão (4): IAPE, Imperatriz, Moto Club e Sampaio Corrêa
Paraíba (3): Serra Branca, Sousa e Treze
Pernambuco (4): Central, Decisão, Maguary e Retrô
Piauí (4): Altos, Fluminense, Parnahyba e Piauí
Rio Grande do Norte (3): América, Laguna e ABC
Sergipe (2): Lagarto e Sergipe
Sudeste (19)
Espírito Santo (3): Real Noroeste, Rio Branco, e Vitória
Minas Gerais (5): Betim, Democrata GV, Pouso Alegre, Uberlândia e Tombense
Rio de Janeiro (6): América, Madureira, Maricá, Nova Iguaçu, Portuguesa e Sampaio Corrêa
São Paulo (5): Água Santa, Noroeste, Portuguesa, Velo Clube e XV de Piracicaba
Norte (17)
Acre (3): Galvez, Humaitá e Independência
Amapá (2): Oratório e Trem
Amazonas (3): Manauara, Manaus e Nacional
Pará (2): Águia de Marabá e Tuna Luso
Rondônia (2): Guaporé e Porto Velho
Roraima (3): GAS, Monte Roraima e São Raimundo
Tocantins (2): Araguaína e Tocantinópolis
Centro-Oeste (16)
Distrito Federal (4): Brasiliense, Capital, Ceilândia e Gama
Goiás (5): ABECAT, Aparecidense, CRAC, Goiatuba e Inhumas
Mato Grosso (5): Luverdense, Mixto, Operário VG, Primavera e União Rondonópolis
Mato Grosso do Sul (2): Operário e Pantanal
Sul (12)
Paraná (4): Azuriz, Cianorte, FC Cascavel e São Joseense;
Rio Grande do Sul (4): Brasil de Pelotas, Guarany de Bagé, São José e São Luiz;
Santa Catarina (4): Blumenau, Joinville, Marcílio Dias e Santa Catarina.
