SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O grande objetivo do Corinthians para a temporada é reduzir em cerca de 30% os custos do departamento de futebol sem perder competitividade esportiva. Para isso, a diretoria vê no novo executivo de futebol, Marcelo Paz, um dos principais trunfos da gestão.

MAIS COM MENOS

Paz foi o dirigente com o discurso mais alinhado ao plano do presidente Osmar Stábile de enxugar as contas do clube de uma forma que não impacte diretamente o desempenho do time em campo.

Durante o processo de escolha do novo executivo, o Corinthians também conversou com Bruno Spindel, hoje no Cruzeiro. Apesar de Spindel ter sinalizado positivamente à política de redução de custos, algumas de suas colocações foram vistas internamente como fora da realidade financeira estimada para o clube em 2026.

A sugestão de nomes como o do volante Gerson, por exemplo, foi interpretada como um sinal de desconexão com a linha traçada pela diretoria para esta temporada, que prevê contratações mais pontuais e menos onerosas.

Nesse cenário, a postura mais discreta de Marcelo Paz durante as conversas ?em contraste com a de Spindel? foi vista como um diferencial importante. A direção corintiana entendeu que esse perfil se alinha melhor ao objetivo de montar um elenco competitivo com recursos mais limitados.

COMENDO PELAS BEIRADAS

Internamente, Osmar Stábile acredita que, se Marcelo Paz atuar no mercado com jogadores e estafes da mesma forma que conduziu sua própria negociação com o clube, o Corinthians estará no caminho certo.

Durante as tratativas para assumir o cargo, Paz evitou qualquer vazamento e manteve postura reservada, o que agradou à diretoria. A expectativa é que ele adote a mesma conduta na condução de negociações futuras.

Outro ponto que pesou a favor do executivo foi seu poder de articulação e liderança institucional. A atuação de Marcelo Paz à frente da Liga Forte União (LFU) chamou a atenção de Stábile, que vê no dirigente um perfil capaz de combinar conciliação e firmeza ?algo considerado necessário no atual momento político e financeiro do clube.

Além disso, a forma como Paz montou o elenco do Fortaleza nos últimos anos também é bem avaliada internamente. A leitura é que o Corinthians precisará apostar em contratações menos midiáticas, mas mais eficientes, capazes de preencher lacunas do elenco com bom custo-benefício.

Por fim, Marcelo Paz terá atuação direta junto à diretoria e à comissão financeira do clube. Ele funcionará como uma espécie de elo entre futebol e finanças, levando a visão esportiva para dentro das decisões monetárias do Corinthians.

TRANSFER BAN

Enquanto trabalha na reorganização do departamento de futebol, o Corinthians também tenta derrubar o transfer ban que o impede de registrar novos jogadores desde agosto. Sem reverter essa sanção, o clube segue de mãos atadas no mercado, impossibilitado de formalizar qualquer contratação.

Nos últimos dias, o Timão fechou um acordo com o meia Matías Rojas, cujo caso poderia ter gerado um novo bloqueio a partir de novembro. A pendência foi resolvida de forma amigável entre as partes.

O Corinthians pagou R$ 20,5 milhões e se comprometeu a depositar uma segunda parcela, no mesmo valor, até o fim de janeiro. Em contrapartida, o clube obteve um desconto de cerca de R$ 6 milhões referentes a multas e outros encargos.

Agora, a diretoria trabalha para resolver a situação envolvendo o Santos Laguna, do México, que cobra aproximadamente R$ 40 milhões por parcelas não pagas na compra do zagueiro Félix Torres, realizada no início de 2024.