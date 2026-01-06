SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo decidiu antecipar o encerramento da pré-temporada no Centro de Formação de Atletas (CFA) de Cotia. A partir desta quarta-feira (7), o elenco principal voltará a realizar os treinamentos no CT da Barra Funda, sede tradicional das atividades do futebol profissional do clube.

A mudança de planejamento, como ouviu a reportagem do UOL, foi motivada, dentre outros fatores, pela avaliação interna sobre a qualidade dos gramados do CFA de Cotia neste início de temporada. Nos últimos dias, a comissão técnica e o departamento de futebol entenderam que as condições do campo não estavam ideais para a sequência dos trabalhos, especialmente em um momento de maior carga física e intensidade nos treinamentos.

A situação, de acordo com fontes ouvidas pelo UOL, gerou incômodo em líderes do grupo e membros da comissão técnica. Em contato com a reportagem, o São Paulo afirma que a decisão de antecipar a volta ao CT da Barra Funda já estava planejada e foi motivada meramente por uma questão logística.

PLANEJAMENTO FOI DEFINIDO EM NOVEMBRO

A pré-temporada em Cotia fazia parte da programação inicial do São Paulo para 2026, com o objetivo de oferecer maior concentração ao elenco e aproveitar a estrutura do centro de formação. No entanto, diante do cenário encontrado, a diretoria optou por retornar à Barra Funda para garantir o melhor rendimento das atividades.

No CT da Barra Funda, o São Paulo dará continuidade à preparação visando os primeiros compromissos oficiais da temporada. A equipe fará sua estreia em 11 de janeiro, contra o Mirassol, pelo Campeonato Paulista, no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, e a expectativa interna é de que a mudança proporcione melhores condições de trabalho e maior controle sobre a rotina do elenco às vésperas do início das competições.