SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Técnico do Porto, o italiano Francesco Farioli não garantiu uma vaga no time para Thiago Silva. Ele elogiou o "alto nível" do zagueiro brasileiro, mas deixou claro que "não lhe fiz qualquer promessa".

"Ninguém discute as conquistas do Thiago. Ele não estaria aqui se os seus últimos jogos não fossem de alto nível. Na nossa conversa, ele provou que vem para ajudar e apoiar a equipe. Não lhe fiz qualquer promessa, quero que ajude a equipe, quer jogue todos os jogos ou cinco minutos. Ele está consciente disso", falou o técnico do Porto ao jornal português O Jogo.

Thiago Silva vive a expectativa pela estreia, mas tem concorrência por um um lugar na zaga do Porto. O brasileiro de 41 anos acertou com o time europeu por uma temporada, com opção de renovação por mais um ano.

Os poloneses Jan Bednarek e Jakub Kiwior formam a zaga do time, que sofreu apenas quatro gols no Campeonato Português. O Porto lidera a competição com 49 pontos ?sete a mais que o vice Sporting? e está invicto (16 vitórias e um empate).

O próprio Thiago Silva reconheceu o bom início de temporada do clube português: "Eu venho para tentar acrescentar algo aos jogadores que estão aqui fazendo uma temporada mais do que incrível. Fico feliz por estar a chegar num momento assim e espero que possa ajudar", disse em entrevista ao site oficial do Porto.

Quem me conhece sabe como gosto de trabalhar, a responsabilidade que carrego com o meu nome e com a minha história. Os torcedores do Porto podem ter a certeza de que vou dar o meu melhor, como dei em todos os outros clubes. Quero fechar este ciclo que não ficou encerrado no passado de forma vitoriosa. É assim que penso. Vim para um clube que me abriu as portas de uma forma muito bonita, o presidente e o treinador também. Foi só trocar algumas palavras e vi quanto carinho e admiração eles têm por mim. A partir daí, aumenta muito mais a minha responsabilidade de ajudar, seja no campo, no banco ou na preparação. Vou continuar a fazer o que sempre fiz na minha carreira. Thiago Silva

O zagueiro se juntou nesta terça-feira (6) ao elenco do Porto e pode ganhar seus primeiros minutos contra o Benfica, na próxima semana. O confronto pelas quartas de final da Taça de Portugal está marcado para o dia 14, às 17h45 (de Brasília).