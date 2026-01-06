RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Rayan é a mina de ouro brasileira desejada por europeus na atualidade. Com 19 anos completados em agosto, o atacante do Vasco tem sido bastante cobiçado pelo mercado, mas com uma multa de R$ 80 milhões de euros ainda não recebeu uma proposta oficial.

NA LISTA DE BAYERN, UNITED E MILAN; ZENIT FAZ SONDAGEM

Rayan está na lista de ao menos três gigantes europeus: Bayern de Munique, Manchester United e Milan. O trio, porém, ainda estuda a situação do jogador e não formalizou uma proposta ao Vasco.

O Zenit, da Rússia, foi quem mais chegou próximo disso. Representantes autorizados sinalizaram valores ao Cruzmaltino, que não agradaram. Mas não houve uma oferta documentada oficializando o interesse. Clubes do Oriente Médio também fizeram sondagens.

O UOL apurou que Rayan tem o desejo a preferência em atuar na Premier League, mas não se opõe se surgirem clubes de outros países e que sejam da primeira prateleira europeia.

VASCO RENOVA EM DEZEMBRO PARA SE BLINDAR

Para se blindar, o Vasco renovou com Rayan, em dezembro, até 2028 com uma multa rescisória de 80 milhões de euros. Porém, a reportagem também apurou que o clube aceita sentar para negociar a partir de 50 milhões de euros.

Há mais de um cenário estipulado pela diretoria vascaína aos interessados. As variantes são, além do valor, questões como percentual de direitos econômicos, forma de pagamento, entre outros.

O Cruzmaltino avalia também que a próxima janela de transferências pode gerar ofertas maiores que a janela de agora, já que ela acontecerá no início da próxima temporada europeia, e não no meio.

Com um contrato mais seguro, o Vasco entende que Rayan pode se valorizar ainda mais em 2026 e, quem sabe, beliscar uma vaga na Copa do Mundo.