SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Independente, principal torcida organizada do São Paulo, se manifestou contra o presidente Júlio Casares e passou a defender a renúncia do mandatário.

O posicionamento veio por meio de uma publicação nas redes sociais. A organizada afirmou que "aguardou inquérito policial e judicialmente o andamento das denúncias sobre a gestão Júlio Casares" para se posicionar.

"Eis que o tempo mostrou uma verdade cretina, covarde e canalha daquele que dizia ser o 'presidente da arquibancada' [...] Basta de circo! O time já está treinando, sem dinheiro, sem reforços de peso. Nem diretoria de futebol está nomeada. O navio está à deriva. A responsabilização de todos e que a Justiça prevaleça! Não aceitaremos menos do que isso. Fora, Casares!"

A publicação vem na mesma manhã em que o UOL revelou que a polícia investiga R$ 1,5 milhão recebido em dinheiro pelo presidente do São Paulo. Ao mesmo tempo, as autoridades apuram 35 saques que totalizam R$ 11 milhões realizados na conta do clube.

Outro caso recente envolve Mara Casares, ex-esposa de Júlio, e Douglas Schwartzmanm, diretor do clube. Áudios divulgados pelo ge mostraram um esquema entre eles para desvio de ingressos em shows realizados no Morumbis.

*

NOTA DA INDEPENDENTE

"Renúncia já! Respeitem o SPFC!

A coisa é séria, é SPFC e por isso a Torcida Independente aguardou inquérito policial e judicialmente o andamento das denúncias sobre a gestão Júlio Casares e cia, porque não poderíamos errar o posicionamento por achismos ou falta de provas.

Eis que o tempo mostrou uma verdade cretina, covarde e canalha daquele que dizia ser o 'presidente da arquibancada'.

Nunca confunda torcedor, apoiar o São Paulo como sempre apoiamos com passar pano para diretoria ou pior, fazer parte de esquemas.

A prática institucional do São Paulo com as torcidas organizadas existe desde a fundação da primeira torcida organizada do clube, bem como esteve presente nas diretorias que conquistaram os 3 Mundiais, com dirigentes honestos que marcaram época.

Para nós é justo. Afinal, são todos os jogos no Morumbi, pelo Brasil e pelo continente, representando a torcida do São Paulo FC.

O apoio incondicional ao time em meio a gestões desastrosas, salvou o SPFC de cair e levou o nosso time aos títulos que voltaram.

Quanto a derrubar cartolagem, precisávamos de provas. Agora elas existem.

Mas não somos nós que derrubamos, que fique claro.

nesta terça-feira (6) fazemos voz com todos que querem fora Casares mas ele só sai por renúncia espontânea ou por impeachment do Conselho. Lembramos, 1/3 de conselheiros são suficientes para manter o cara no poder. Apontaremos Conselheiro por Conselheiro se for necessário.

Mara Casares, Douglas Schwarztmann, a Justiça, o Ministério Publico, a Polícia, estão no circuito. Exigimos que quaisquer outros conselheiros envolvidos em escândalo também sejam expostos.

Basta de circo! O time já está treinando, sem dinheiro, sem reforços de peso. Nem diretoria de futebol está nomeada. O navio está à deriva.

A responsabilização de todos e que a Justiça prevaleça!

Não aceitaremos menos do que isso.

FORA CASARES!"