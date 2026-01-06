SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio está muito próximo de anunciar a compra de Tetê. O atacante foi comprado por R$ 40 milhões junto ao Panathinaikos, da Grécia, em transação recorde para o clube gaúcho. Apesar disso, o cenário é de voos ainda mais altos.

De acordo com Antônio Dutra Júnior, vice de futebol, o Tricolor trabalha com nomes tão imponentes quanto Tetê nos bastidores.

O Grêmio tem trabalhado, contatado jogadores do mesmo tamanho, jogadores que talvez não estivessem no radar, mas agora estão. Nós temos, sim, nomes bem relevantes que podem vestir a camisa do clubeAntônio Dutra Júnior

NOVOS NOMES À VISTA?

Não é um Benzema, especulado durante o período eleitoral, mas o Grêmio segue lutando por reforços de peso. A gestão Odorico Roman já sondou alguns nomes.

Raphael Veiga, Weverton e Gustavo Scarpa apareceram no radar. O clube gaúcho chegou a sinalizar com propostas, sem colocar no papel timbrado, mas Palmeiras e Atlético-MG não demonstraram interesse em negociar.

A situação é semelhante a de Evertton Araújo, do Flamengo. O volante ainda interessa ao Grêmio, mas o clube carioca não mostrou interesse em negociar.

Savarino e Guilherme Arana foram outros nomes que ganharam força nos bastidores. Porém, a dupla deve iniciar o 2026 com a camisa do Fluminense.

Além de Tetê, o Grêmio também fechou a contratação de José Enamorado, do Estudiantes. O clube gaúcho pagou cerca de R$ 15 milhões pela contratação.

O mapeamento do mercado já é considerado interessante nos bastidores, já que o Grêmio sofreu em 2025. No primeiro semestre, a equipe estava "abaixo da crítica".

Carlos Vinícius e Arthur chegaram na segunda metade do ano e ajudaram o Tricolor a fugir do rebaixamento. Com a Sul-Americana à vista, o objetivo é montar um time bem mais competitivo que o do ano anterior.

MAIOR CONTRATAÇÃO DA HISTÓRIA DO GRÊMIO

Os 6,2 milhões de euros desembolsados ao Panathinaikos é o maior valor da história do Grêmio. O clube de Porto Alegre fica com 80% dos direitos econômicos e pagará os R$ 40 milhões de maneira parcelada, até 2029.

Antes de Tetê, a maior contratação da história do Grêmio era de Cristian Oliveira, por R$ 25,9 milhões. O valor é muito semelhante ao do zagueiro Wagner Leonardo, comprado junto ao Santos.