SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Abel Ferreira se reapresentou nesta terça-feira (6) na Academia de Futebol, dia que estava programado o primeiro treino do Palmeiras em 2026, e o elenco fará treino em dois períodos.

O elenco se reapresentou na noite do último domingo (4), passou por exames médicos e físicos nesta segunda-feira (5), e nesta terça-feira (6) retornou para o campo. O técnico trabalhou mais uma semana após o fim da temporada para alinhar o ano de 2026 e fez um acordo com a direção palmeirense para se reapresentar nesta terça-feira (6), no primeiro dia de treino do ano.

Ainda nesta semana, o Palmeiras tem programado outro treino em dois períodos na quinta-feira. Na quarta e na sexta, apenas uma atividade.

A principal novidade do elenco é o meio-campista Marlon Freitas, que estava no Botafogo. O zagueiro Micael, que está próximo do Inter Miami, e o meio-campista Aníbal Moreno, negociado em definitivo com o River Plate, são as ausências em relação ao ano passado.

O Alviverde estreia na temporada no sábado (10), às 20h30 (de Brasília), no Canindé, contra a Portuguesa, pelo Campeonato Paulista.

O zagueiro Benedetti, o meio-campista Larson, e os atacantes Erick Belé e Riquelme Fillipe, que foram inscritos na Copinha e perderam a estreia da equipe contra o Monte Roraima, devem receber oportunidades do técnico Abel Ferreira ?eles se reapresentaram antes dos atletas do elenco principal por conta da preparação para a Copa SP.