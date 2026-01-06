SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians conta com Pedro Raul após o atacante retornar de empréstimo do Ceará e, diferentemente de outros atletas que voltaram ao clube, ele vem sendo integrado normalmente ao elenco profissional.

Jogadores como Renato e Alex Santana, por exemplo, têm feito atividades em separado no CT Joaquim Grava, enquanto o centroavante participa dos treinos com o grupo comandado por Dorival Júnior.

SÓ SAI POR BOA PROPOSTA

Até o momento, o Timão não recebeu propostas formais por Pedro Raul, conforme apurou o UOL. Internacional, Botafogo e Cruzeiro fizeram apenas sondagens iniciais, que não evoluíram para negociação.

O Colorado, inclusive, foi o que mais demonstrou interesse, mas não formalizou oferta. Já a Raposa recuou completamente da possibilidade após a chegada do executivo de futebol Bruno Spindel.

O Corinthians não descarta negociar o jogador, mas apenas em um cenário considerado vantajoso. Internamente, o atleta não é visto como moeda de troca nem como um "peso" na folha salarial. A avaliação é que ele pode ser útil para a composição do elenco, sobretudo em uma temporada marcada por contenção de despesas.

Enquanto isso, a chance de "cavar" um espaço no Timão e disputar a Libertadores é algo que atrai o jogador a permanecer.

DORIVAL CONTA COM PEDRO RAUL

O técnico Dorival Júnior enxerga Pedro Raul como uma alternativa para o setor ofensivo, principalmente diante das investidas de clubes do exterior sobre Yuri Alberto.

Pedro Raul tem contrato com o Corinthians até o fim de 2028. Pelo Ceará, em 2025, marcou 17 gols e deu duas assistências em 45 partidas.