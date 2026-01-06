RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Um dos goleiros brasileiros mais valorizados na atual janela, Pedro Morisco teve propostas na casa dos 7,5 milhões de euros (R$ 47,1 milhões) recusada pelo Coritiba. O jovem de 22 anos está no radar de Bahia, Flamengo, Grêmio e equipes europeias.

O UOL apurou que um clube do Brasil e outro da Itália sinalizaram com estes valores, mas o Coxa entende que o arqueiro vale mais.

Bahia, Flamengo e Grêmio fizeram sondagens, mas ainda não apresentaram ofertas oficiais.

O Coritiba projeta que Morisco irá se valorizar ainda mais em 2026, quando o clube volta a disputar a Série A. E o planejamento prevê uma venda para a Europa.

O goleiro foi um dos principais destaques no título da Série B de 2025. A SAF do Coxa avalia o jovem como o principal ativo do clube e que pode gerar a maior venda da história da agremiação paranaense.