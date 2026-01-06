SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mesmo perdendo cinco posições no ranking após a desistência no ATP 250 de Brisbane por lesão, João Fonseca está confirmado como um dos cabeça de chave do Australian Open, que começa no domingo com as fases preliminares.

Fonseca iniciou 2025 no 24º lugar, mas caiu para a 29ª posição nesta segunda-feira (05). Ele perdeu os 125 pontos conquistados no título do Challenger de Camberra, torneio disputado no início do ano passado.

O brasileiro pode até cair para a 33ª colocação na semana que vem, mas está confirmado entre os 32 cabeças de chave no Australian Open. A maior vantagem de estar presente nesta lista é não atuar contra um adversário do mesmo pelotão nas duas primeiras rodadas da competição.

Ele não corre riscos porque o britânico Jack Draper e o dinamarquês Holger Rune serão desfalques no torneio da semana que vem. Os dois aparecem à frente de Fonseca no ranking da ATP e, portanto, abrem vagas para quem surgir na 33ª e na 34ª posição.

O tenista ainda é dúvida para o ATP 250 de Adelaide, que serve como uma preparação para o Australian Open. Ele sofre com uma lesão na região lombar e luta contra o tempo para se recuperar.